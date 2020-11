Algérie: APPO - L'accord de recapitalisation de la Société africaine d'investissement en énergie approuvé

Alger — Le Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains (APPO) a approuvé à l'issue de sa 39e session ordinaire tenue jeudi à Niamey (Niger), l'accord de recapitalisation de la Société africaine d'investissement en énergie (AEICORP), une institution financière créée par l'organisation afin de mobiliser des fonds pour le développement du secteur énergétique africain.

En effet, le Conseil des ministres de l'APPO a adopté à l'unanimité une résolution portant approbation de l'accord cadre entre l'AEICORP et Afrexim Bank et l'autorisation de la signature du document sous les auspices du ministre des Ressources pétrolières et minérales de l'Egypte.

Le Conseil a tenu, dans ce cadre, à "féliciter le ministre égyptien des Ressources pétrolières et minérales d'avoir conclu avec succès les négociations avec Afrexim Bank", selon le document final des résolutions, signé par le président de l'APPO, Foumakoye Gado, au nom des membres du Conseil des ministres.

Par ailleurs, le Conseil a approuvé la somme recommandée de 1.828.477 euros pour les opérations des secrétariats durant 2021 avec la contribution des pays membres calculée selon la formule approuvée par les résolutions de la 36e session ordinaire, et payable au plus tard le 31 mars 2021.

Un sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'APPO à Brazzaville

Le Conseil a adopté, également, la recommandation d'avoir un cycle budgétaire de 3 ans pour le secrétariat à partir de 2024.

Sur les modifications du règlement intérieur et des statuts du personnel, le Conseil a décidé d'adopter "les modifications des sections pertinentes".

A propos du 1e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement, il a été décidé d'organiser cet événement en présentiel, au cours du mois de juillet 2021 à Brazzaville "sous réserve de l'évolution de la situation de la pandémie de la Covid-19".

Concernant la relocalisation du siège de l'organisation d'Abuja à Brazzaville et la signature de l'accord de Siège, le président de l'APPO a été mandaté à envoyer des lettres de remerciement au gouvernement du Nigéria pour avoir gracieusement accueilli le siège pendant 30 mois en fournissant du matériel, le personnel et d'autres installations sans frais pour l'organisation et pour le gouvernement de la République du Congo pour la fourniture des bureaux provisoires en attendant l'achèvement du siège permanent.