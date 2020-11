Sahara Occidental: Agression marocaine à El Guerguerat - Londres appelle à la reprise du processus onusien

Londres — Le ministre délégué chargé du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord auprès du ministre des Affaires étrangères britannique, James Cleverly a exhorté toutes les parties "à éviter une nouvelle escalade" suite à l'agression militaire marocaine contre des civils sahraouis à El-Guerguerat , appelant "au retour, le plus tôt possible, au processus politique mené sous l'égide de l'ONU".

"Nous suivons de près la situation à El Guerguerat au Sahara occidental, j'exhorte toutes les parties à éviter une nouvelle escalade et à retourner, le plus tôt possible, au processus politique mené sous l'égide des Nations unies afin de parvenir à une solution politique à long terme pour le peuple du Sahara occidental", a-t-il souligné.

Plusieurs organisations ont dénoncé cette agression, en qualifiant l'opération militaire de grave violation de l'accord de cessez-le-feu conclu en 1991 entre le Front Polisario et le Maroc, sous l'égide des Nations unies.