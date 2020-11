Sénégal: Chronique « Prise de notes » - Immunité collective ?

billet

Hier, jeudi 19 novembre, l'heureux constat pouvait se faire : au Sénégal, on était sorti de l'orage, sans préjuger de l'évolution de cette Covid-19, sournoise qu'elle est. Elle avait fait, à cette date, 329 décès dans le pays.

Sur 800 tests effectués, 12 sont revenus positifs et répartis entre 4 cas contacts suivis par les services du ministère compétents et 8 cas issus de la transmission communautaire. On est loin des mois d'avril et mai, quand la macabre litanie des décès causés par le nouveau coronavirus tenait le Sénégal en émoi...

Le même jour, un peu partout à travers le monde, la pandémie flambait : 250.000 morts aux Usa, 164.000 au Brésil, 43.000 en Italie et en France. Le «chiffre» de la Côte d'Ivoire peut être souligné : 126 décès officiels. Toutes ces données émanent de l'Oms (Organisation mondiale de la santé). Ces chiffres sont crédibles car, pour prendre l'exemple du Sénégal, pays de la parole, une hécatombe, un nombre anormalement élevé de morts, ne saurait passer inaperçue. On a certes reçu cette pandémie, à l'instar du monde entier, comme un coup de poing dans le ventre, on a subi le couvre-feu (instauré le 23 mars) et l'état d'urgence (15 600 personnes interpellées pour différents motifs dont 425 individus déférés au parquet) ; il y a eu des jacqueries à Dakar, Touba et à Kaolack les nuits des 03 et 04 juin ; l'année scolaire et universitaire a été perturbée, mais la crise du coronavirus n'a pas été, ici, cet «Armageddon» qui allait faire «déborder» les morgues de nos hôpitaux.

Bien sûr, inconnue et létale, la Covid-19 a fait mal. Mais pourquoi cette spécificité de l'Afrique subsaharienne ? Les scientifiques ne se sont pas prononcés de manière précise. Toutefois, on voit bien que la Covid-19 ne se comporte pas de la même manière, selon les zones géographiques ; et des constantes apparaissent, des explications peuvent être avancées : au niveau mondial, la plupart des personnes décédées avaient plus de 80 ans, tandis que l'Afrique abrite la population la plus jeune du monde, avec un âge médian de 19 ans, selon les données des Nations unies ; la réactivité des gouvernements avec la prise de mesures drastiques ; la faiblesse des infrastructures (le transport a été le principal vecteur du coronavirus) ; un climat favorable.

Sur ce dernier point, une étude menée par des chercheurs de l'université du Maryland aux États-Unis établit une corrélation entre la température, l'humidité et la latitude, et la propagation de la Covid-19. Les pays africains éloignés des tropiques (Maghreb ; Afrique du Sud) ont été les plus touchés par le coronavirus. Quand la partie australe du continent est entrée en hiver, la propagation de la Covid-19 s'est accélérée. Toujours en Afrique du Sud, le nombre de cas a chuté quand le temps s'est réchauffé, ont constaté les chercheurs. L'Océanie et l'Afrique sont les continents les moins touchés.

Au Sénégal, il n'y a pas eu de confinement mais à l'apparition ici des premiers cas, les populations ont fait montre d'une adhésion à la communication autour de ce fait en adoptant le port du masque. Des appréhensions étaient nées autour de la tenue du Magal de Touba, grand rassemblement s'il en est, mais 15 jours après la célébration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, on n'a pas vu une «explosion» des contaminations, comme on le craignait. A-t-on développé la fameuse immunité collective ?

En tout cas, la Covid-19 s'éloigne, s'éteint peu à peu sous nos tropiques. Mais par une superstition bien africaine ou par accommodation-banalisation, personne n'en parle. Les gens sont passés à autre chose et il faut reconnaître un relâchement généralisé sur le port du masque et le respect de la distanciation sociale. Avec une économie frappée de plein fouet avec plusieurs secteurs en crise, l'État a appelé à la relance autour du Pap 2 A (Plan d'actions prioritaires 2019-2023) dont le budget a été stabilisé pour 14 712 milliards FCfa ; il lui faut absolument reprendre la dynamique d'avant-2019, accélérer la production, bref, reprendre le cours normal de notre course vers l'Émergence.

Mais la crise du coronavirus (re) met à nu notre dépendance à l'étranger ; en attestent l'absence des pays africains dans le débat sur les vaccins, la fragilité de notre économie et son caractère encore trop informel. Toutefois, devrait-on pour autant faire comme si la Covid-19 était «un virus comme les autres» ? Faut-il «apprendre à vivre avec elle», comme on le fait avec le Plasmodium falciparum (responsable du paludisme) et Myxovirus influenzae (grippe), et faire comme si on avait gagné la guerre ? Le relâchement généralisé constaté dans les rues, les maisons, les bureaux, les marchés, usines et ateliers paraît présomptueux. En clair, il est encore tôt pour crier victoire...