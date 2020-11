Sénégal: Solidarité - 17 millions F CFA mobilisés pour Ibrahim, un Sénégalais SDF à Paris

Les aléas de la vie ne l'ont guère épargné. Ibrahim un ressortissant sénégalais connaît une descente en enfer depuis deux ans, après avoir perdu son travail. Il finit par être séparé de sa femme et de ses cinq enfants. Le travailleur devenu sans-abri a ému la France jusqu'à bénéficier d'une chaîne de solidarité lui assurant la gratuité du logement pendant un an et deux cagnottes de plus de 17 millions de francs CFA.

Son histoire a ému plus d'un ! C'est celle d'un ressortissant sénégalais vivant en France devenu sans-abri. Agé de 59 ans, séparé de sa compagne, et sans nouvelle de ses cinq enfants, Ibrahim exerçait la profession de couvreur avant de se retrouver au chômage. Son employeur refusant de le déclarer, il n'a pas eu droit aux allocations de chômage. Sans revenu, son épouse est alors partie avec leurs cinq enfants.

Ibrahim multiplie alors les travaux par intérim mais peine à trouver un travail stable lui procurant un revenu correct. Il se voit alors contraint de quitter son logement, faute d'honorer les frais du loyer. Depuis, celui qui par la force des choses est devenu sans-abri, squatte les sous-sols des immeubles de La Défense, le quartier des affaires de Paris.

Dimanche soir, l'émission Enquête Exclusive de la télévision M6 abordait la difficile thématique de la survie des SDF dans la capitale française. L'un des sujets abordait l'histoire de Ibrahim. Son cas va particulièrement émouvoir les téléspectateurs. Ibrahim y dévoila là où il vivait : un modeste local désaffecté. Meurtri et fatigué par son parcours de près de deux ans dans la rue, l'homme a expliqué vouloir retrouver du travail en tant que couvreur.

L'histoire que ne s'arrête pas là. L'animatrice Hapsatou Sy, qui office sur C8, une chaîne de télévision du groupe Canal, a lancé lundi 16 novembre un appel à témoin sur Twitter pour retrouver le SDF. Le soir même, il était l'invité de « Touche pas à mon Poste », une émission de Talk-Show sur la même chaîne. Très ému par son parcours, l'animateur de C8 Cyril Hanouna a décidé de venir en aide à ce presque soixantenaire. «A mon nom vous serez logé à l'hôtel dès ce soir pendant un an», a promis Cyril Hanouna face à Ibrahim, en larmes.

Parallèlement, une cagnotte en ligne a été lancée pour venir en aide à Ibrahim. Plus de 25 000 € (16. 391. 397 CFA) ont déjà été récoltés. Sur le réseau social Facebook, un groupe regroupant 23 200 personnes dénommé « Sénégalais de l'extérieur » a mobilisé en quelques heures 830 euros (550 000 F Cfa) pour Ibrahim. Dans une vidéo publiée sur leur page, on y voit deux membres du groupe avec Ibrahim. Selon la Fondation Abbé Pierre, 300 000 personnes seraient sans-abri en France en 2020, soit deux fois plus qu'en 2012.