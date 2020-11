Sénégal: Chronique « Visa d'entrée » - Plus d'hésitations hamletiennes

billet

«Gaïndé bou khif dou dég diat» (un lion affamé n'en a cure des invocations d'un dresseur, approximativement en wolof), n'est pas une énième tarte à la crème sortie de cette morale du statu quo, si prompt à couper les têtes qui dépassent.

C'est une expression utilisée par Keyti du groupe Rapadio comme leitmotiv de ceux qui n'ont de choix que l'exil pour se réaliser. L'Afrique des autorités, sous les injonctions d'un Occident qui se barricade de plus en plus, crie à ses enfants de rester chez eux pour être «safe». Celle des peuples, elle, comprend de plus en plus que le départ n'est pas synonyme d'abandon mais de création, de réalisation et d'accomplissement. «Bouma naroulama téki guir gu dundu, ma gui niane yalla deh gu diék té bar» (la réussite ou la mort, en wolof), crachait déjà, en 1998, Daddy Bibson dans «Dund gu dée gen» (mieux vaut mourir que vivre cette vie), un morceau de «Ku weet xam sa boop», le légendaire album de Rapadio.

Dans cette célèbre satire sociale, le groupe mythique de la fin du siècle dernier hurlait contre les difficultés des jeunes sénégalais désœuvrés. Ce sont des mecs coulés par le désespoir qui partent à la dérive. En 1998, le pouvoir était confronté à la montée du chômage et à la baisse de l'espérance de sa jeunesse. Cette jeunesse, si saine. Comparable au fort et fougueux «Demain, c'est Loin» (sorti en 1997) d'IAM, groupe français de rap, «Dund gu dée gen» coupe, compresse et dissèque le mal d'une catégorie de la population poussée par l'incapacité des autres vers l'Atlantique et son cimetière sans pierre tombale.

Keyti, Iba et Daddy Bibson dressent un tableau peu envieux des jeunes Sénégalais. Dès le premier couplet, sur un sample strident et presque agressif, on entend les complaintes sur le désœuvrement quotidien et le déclassement social. Se vêtir, manger et prendre soin de sa famille deviennent des actes héroïques. Cette frustration, appelée «xeur gnégni» en wolof, est le lit des trajectoires qui dérapent. D'autant plus que, parfois, sur le même trottoir poussent immeubles et villas, roulent belles voitures, voyagent fils de papas aux fonctions régaliennes, partent étudier les étudiants aux familles outillées diplomatiquement. «Visa pour yonou Usa», envient-ils.

«Dund gu dée gen», c'est aussi le refus de la fatalité qui a fini par être ancré dans une partie de la jeunesse sénégalaise qui ne se retrouve plus dans les formules creuses comme «lou diot yomb». L'avenir n'est plus à l'espérance mais au désespoir. Et revient la lancinante image du regard de la mère sur l'échec social de son fils. «Niou bayi ma ak adouna may leyto», reprend Rapadio dans un autre couplet. L'échec a quelque chose de réussi, c'est qu'il vous met devant ce qui n'a pas marché. Rapadio a décrit, avant l'heure et avec minutie, le phénomène de l'émigration qui n'a de clandestine que par l'irrégulière compréhension d'une certaine presse. En effet, six ou sept ans plus tard émergea le phénomène «Barça ou Barsax». Et depuis une décennie, à part quelques rares accalmies, la mer continue d'être le tombeau d'une jeunesse qui n'a pas le choix. Elle n'a rien à voir avec Hamlet - confronté au choix de venger son père, tué par son frère qui est devenu roi à sa place - synonyme d'hésitation. Elle n'a pas besoin de leçons de morale. Elle préfère tenter le diable pour sortir de la galère. D'ici là, l'encre des rappeurs devraient continuer à couler pour que tous les papiers buvards absorbent ces émotions de désespoir mal comprises.