Burkina Faso: Présidentielle de 2020 - «Tout le quartier Zogona de Ouaga roule pour Roch Kaboré»

«Il n'a jamais lâché son quartier. Son cœur a toujours battu pour Zogona. Il a soutenu des associations ici et je pense que tout le monde l'a vu au lancement de ADHIS», affirme Issa Napon, habitant de Zogona et vielle connaissance de l'intéressé.

«Zogona veut vous dire que ce soir, les électeurs du quartier ont pris une décision. Ils ont fait un choix, celui d'être ici devant vous pour dire qu'ils vont accompagner le président Kaboré vers sa réélection. De façon humble et discrète, vous avez actionné des leviers pour des femmes et des jeunes de Zogona», ajoute-t-il.

Ce jeudi soir, les femmes étaient particulièrement mobilisées. Entre pas de danse et slogans, elles ont appelé à voter pour Roch Marc Christian Kaboré et le Mouvement du peuple pour le progrès, son parti, afin qu'il ait la majorité nécessaire et les coudées franches pour gouverner.

C'est le message porté par Alizéta Compaoré, la représentante des femmes, quand le crachoir lui a été tendu. Elle a demandé aux femmes de préparer leurs cartes d'électeurs, expliquant que «C'est l'arme qui leur permettra d'accompagner le candidat Roch Kaboré vers la victoire». A l'en croire, le chef de l'Etat «ne plaisante pas quand il s'agit de la cause de la femme. C'est pourquoi les femmes devraient le soutenir. Nous voulons qu'on nous soutienne, notamment dans le domaine de la formation professionnelle.»

Cheick Compaoré, le représentant des jeunes et Ousseni Gandema, responsable de campagne du MPP du secteur 22 de Ouagadougou appellent eux aussi à soutenir le candidat du MPP. «En 2020, nous allons encore l'accompagner à Kosyam», promet le premier. «C'est la deuxième fois que nous venons dans cette zone. Ce qui veut dire qu'elle est bien animée par des jeunes dynamiques», ajoute le second qui précise que depuis début de la campagne électorale, plus de 50 assemblées générales ont été réalisées dans les neuf zones de campagne du secteur, avec des cellules qui animent 24h/24 et que les femmes sont les plus motivées.

Thierry Hot, qui a longtemps habité le secteur depuis les années 90 s'est aussi montré satisfait «de la mobilisation et heureux de voir que le secteur 22, ici à Zogona, s'est mobilisé massivement à deux jours de ce scrutin pour réaffirmer son soutien au président Roch Marc Christian Kaboré».

«Et c'est une fierté de voir cette immense foule ici ce soir, a-t-il ajouté. Nous abordons cette dernière ligne blanche avec beaucoup de confiance et de sérénité.»

A l'en croire, l'objectif affiché par l'équipe de campagne du président du Faso est de réaliser "un coup K.O" au soir du 22 novembre 2020. «Je compte beaucoup sur tous les militants du secteur 22 de Zogona pour adhérer à ce message et voter en masse et surtout sortir le jour du scrutin pour bien voter le doigt et l'encre sur le bon candidat, Roch Marc Christian Kaboré», dira-t-il.