Burkina Faso: « Tout est fin prêt », la CEPI/ Mouhoun

A la veille des élections couplées du dimanche 22 novembre 2020, la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) du Mouhoun met les petits plats dans les grands afin d'acheminer le matériel électoral vers les bureaux de votes.

Jour J-2 pour les élections législatives et présidentielle au Burkina Faso. Au siège la commission électorale indépendante (CEPI) du Mouhoun, le matériel électoral (les urnes, les isoloirs, l'encre indélébiles... ) sont prêts à être déployés dans les 373 bureaux de vote des sept communes de la province à savoir Kona, Bondokuy, Ouarkoye, Safané, Tchériba, Douroula, et Dédougou. Au total, 118 691 électeurs du Mouhoun sont inscrits sur la liste électorale. Pour l'élection législative, 41 partis politiques sont en lice dans la province. Le président de la CEPI du Mouhoun David Zaoua dit aborder le dernier virage avec confiance. « Tout est fin prêt pour l'organisation des élections couplées dans le Mouhoun », a-t-il affirmé. Il a indiqué que dès le Samedi 21 novembre, le matériel électoral sera acheminé dans les villages avec l'aide des forces de défense et de sécurité.

« Tout est mis en œuvre afin que le dimanche 22 novembre, les bureaux de vote ouvrent à 6h du matin », a souligné David Zaoua. Et de déclarer que le centre de compilation chargé de transférer à la Commission électorale nationale indépendante (CENI) pour validation s'attèle à accueillir les élections couplées. En prélude à ces échéances électorales, et pour une bonne marche du processus électoral, les membres des bureaux de vote ont été formés. Ils ont prêté serment et se sont engagés à être présents jusqu'à la fin du scrutin, foi de David Zaoua. Egalement, ils se sont engagés à la neutralité et la transparence durant tout le scrutin, tout comme les membres de la CEPI, a-t-il conclu.