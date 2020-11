Afrique de l'Est: La Conférence internationale sur les Grands Lacs salue l'accord de paix

Khartoum — La Conférence internationale sur les Grands Lacs a tenu son huitième sommet régulier vendredi, et dans sa déclaration finale, le sommet a salué la signature de l'Accord de paix de Juba au Soudan entre le gouvernement du Soudan et le Front révolutionnaire soudanais et a appelé la communauté internationale à fournir le soutien nécessaire pour accélérer la mise en œuvre de l'accord tout en saluant également les efforts déployés par Son Excellence le Président Salva Kiir Mayardit, Président de la République du Soudan du Sud et le Gouvernement du Sud-Soudan en médiation.

La délégation soudanaise au sommet virtuel était conduite par l'ambassadeur Dr. Khaled Mohamed Farah, directeur général des affaires africaines au ministère des Affaires étrangères et coordinateur national de l'Organisation des Grands Lacs.

Il convient de noter que la Conférence internationale sur les Grands Lacs est une organisation régionale créée après la signature de la Déclaration de Dar Al-Salam sur la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs en novembre 2004, et que la conférence vise à promouvoir la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs, et compte parmi ses membres douze pays, à savoir le Soudan, le Soudan du Sud, Kenya, Angola, Ouganda, Tanzanie, République du Congo, République démocratique du Congo, Zambie, Rwanda, Burundi et la République centrafricaine.