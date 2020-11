Congo-Brazzaville: Promotion artistique - Centre culturel Zola , un espace de valorisation de la culture africaine

En perpétuelle quête de sites pour pouvoir exprimer leurs talents, les artistes sont heureux d'accueillir le Centre culturel Zola (CCZ) implanté en plein cœur de Brazzaville, dans le quatrième arrondissement, Moungali.

Le centre culturel Zola se veut un lieu de partage, d'expression artistique, de formation, de résidence et d'apprentissage. En dépit du secteur culturel fragilisé à cause de la pandémie de Covid-19, ce lieu a tout de même été officiellement ouvert du 13 au 15 novembre, rejoignant ainsi la liste des sites culturels déjà existants à Brazzaville, tels que les ateliers Sahm et l'Institut français du Congo.

« La persévérance est une force qui permet de réaliser les projets et les amener à leurs termes même lorsqu'ils se butent à des difficultés. La naissance du centre Zola en est une récompense. Toutes mes félicitations au promoteur du projet. Ensemble avec les parrains, nous avons la responsabilité de susciter et contribuer à la venue des manifestations dans cet établissement, ainsi qu'à concourir au bon fonctionnement et à l'équilibre de son exploitation », a déclaré Lauryathe Bikouta Loutaya, marraine du CCZ.

Entre un nouvel espace d'épanouissement, d'accomplissement des artistes et des jeunes, le CCZ accueillera un package de disciplines: théâtre, conte, poésie, slam, cinéma, musique, humour, littérature, performance, etc.

Selon la vision de sa création, ce centre sera un atout supplémentaire pour le secteur culturel congolais, notamment grâce à l'offre d'hébergement permettant d'accueillir dans ses locaux les artistes en résidences sponsorisées ou non, en séances de répétition ou prestation scénique. Par ailleurs, au cœur de ce nouvel espace se développeront, entre autres, des vernissages et expositions, des ateliers d'écriture, des ateliers créatifs, des animations musicales et des conférences débats.

« Voici des initiatives à encourager : la création des centres d'accueil pour des initiatives culturelles et artistiques. Ceci conduira inévitablement à l'autonomisation de ce secteur et surtout à ne pas nous mettre en marge de nos missions essentielles: sensibiliser, éduquer, conserver et mettre en relief nos positives valeurs culturelles », s'est réjouie la comédienne congolaise Germaine Ololo, à travers une publication sur Facebook.

Ainsi, pour le rayonnement et la promotion de cet espace sous toutes ses formes, Lauryathe Bikouta Loutaya a invité les artistes de divers horizons à jouer réellement leur partition. Pour elle, le centre culturel Zola, c'est le Congo, l'Afrique et toute sa diaspora qui vont à la rencontre des cultures du monde.

Notons que le Centre culturel Zola(CCZ) a été créé par Leadership Congo, une association à caractère social et culturel visant à rassembler les jeunes et toutes personnes qui souhaitent discuter et proposer des solutions sur des questions d'intérêt social. En raison de la suspension de plusieurs activités culturelles à cause de la pandémie de Covid-19, le tout nouvel espace culturel, prêt à accueillir les visiteurs, s'ouvrira significativement au grand public à partir de janvier 2021.