Gabon: L'entrepreneuriat numérique - Un atout pour l'économie sociale et solidaire

Gabao Tech est une startup gabonaise de l'économie sociale et solidaire spécialisé dans le numérique. En 2019, le projet n'était qu'un prototype dénommé « steal wifi » orienté vers l'open innovation. « Nous sommes entrés en incubation chez SING (Société d'Incubation Numérique du Gabon) pour un accompagnement sur de notre projet » a déclaré madame Noumi, Ceo de Gabao Tech.

Aujourd'hui, le projet est en phase de développement. La SING octroie à tout porteur de projet incubé chez eux un fond d'amortissement de 500 dollars US. De plus, tourné vers l'innovation, la SING organise chaque trois mois un workshop entre incubés afin de toujours booster leurs sens.

« Lors de la rédaction de notre Business plan, l'executive summary a mis en évidence les points clés de notre plan d'investissement où est ciblé différentes parties prenantes telles que les banques et des microfinances (Finam, EDG, Bicig etc.) » explique la Ceo. Pour jouir du crowfunding afin de consolider son love money monsieur Fondja, associé de la Gabao Tech a fait un pitcher de leur invention « steal wifi » devant un parterre de business angel issus des Grands Groupes telles que Bgfibank, Ogarvie susceptibles de sécuriser son fond d'amortissement. C'est grâce au benchmarking sur le financement participatif, que l'entreprise a pu établir cette liste des partenaires techniques et financiers.

« steal wifi » : la connexion de qualité

La stratégie commerciale développée se base sur un marketing de niche pour mieux identifier les besoins de la cible, constituée essentiellement des personnes économiquement faibles. Dans le souci de vulgariser l'utilisation de l'appareil, « nous aurons des relations B to C avec notre clientèle et une relation C to C sera envisageable » dévoile la Ceo Noumi.

En 2020, madame Noumi et son équipe ont pris part à deux évènements organisés par la structure d'accompagnement Akewa Accélérateur, premier Hub au Gabon dans le domaine de l'entrepreneuriat. La structure a organisé un boot camp pour booster l'accélération des structures technologiques. Durant la formation, la structure d'accompagnement a lancé un Hackathon où les participants ont aussi fait du networking pour agrandir leur portefeuille client.

De même, via le réseau social professionnel LinkedIn, « nous avons découvert l'existence d'un FabLab sis au quartier Sainte Marie dans la ville de Libreville » témoigne la Ceo de Gabao Tech. Pour être numéro 1 dans l'innovation technologique au Gabon, madame Noumi souhaite développer en parallèle de « steal wifi », une application, qui permettra une meilleure gestion des stocks.