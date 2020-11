Gabon: COVID - Le rappel au respect des mesures barrières

Libreville, le 19novembre 2020 -Depuis l'entrée en vigueur de la seconde phase d'allègement des mesures gouvernementales de riposte contre la pandémie du corona virus le 16 octobre 2020, le Gouvernement constate pour le déplorer qu'un relâchement gagne de nombreux compatriotes quant à l'observation des mesures barrières.

Le Gouvernement tient à rappeler que la pandémie de la Covid-19 est présente. Le virus circule et le danger de contracter la maladie est réel.C'est pourquoi, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur, garant de l'ordre et de la sécurité publique rappelle aux uns et aux autres sur toute l'étendue du territoire que :

-le port du masque en tout lieu reste systématique et obligatoire ;

le thermo flashage à l'entrée des édifices est souhaité ;

l'hygiène des mains doit demeurer de mise ;

La distanciation physique d'au moins un mètre reste en vigueur.

Au moment où l'on enregistre une seconde vague de contamination très fulgurante à travers le monde, l'attitude prudentielle doit demeurer le mode de vie de tous et de chacun. L'heure doit toujours être à l'observation rigoureuse des mesures barrières et au respect scrupuleux des mesures gouvernementales ; seuls moyens pour freiner la propagation de la covid-19, pour se protéger et pour protéger autrui.

Les Forces de Défense et de Sécurité ont expressément été instruites pour veiller à ce que les mesures éditées soient respectées. Les contrevenants s'exposent aux sanctions prévues à cet effet.Le Gouvernement invite donc à la responsabilité individuelle et collective afin de lutter efficacement contre la Covid -19.