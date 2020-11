Gabon: Séminaire médecine - La Fédération veut accompagner les staffs médicaux des clubs

La Fédération gabonaise de football organise du 19 au 21 novembre 2020 À Libreville, avec des experts, un séminaire sur la médecine du sport. Cette action, la première du genre, s'inscrit dans la droite ligne du programme de renforcement des capacités initié par la fédération afin d'outiller les différents partenaires du football gabonais.

Entourés de plusieurs experts dans le domaines de la médecine, les séminaristes reçoivent depuis ce jeudi 19 novembre 2020 des outils nécessaires qui les aideront à pouvoir se prendre en charge durant les grandes compétitions nationales. Les staffs médicaux des clubs du National Foot seront tout au long dudit séminaire amenés à s'imprégner des méthodes de soins nécessaires pour les footballeurs.

Du bilan médical de début de saison en passant par le secret médical et la préservation de l'environnement du footballeur, les médecins et kinésithérapeutes des clubs du championnat national gabonais devront se montrer très attentifs, dans la mesure où au Gabon, la première cause de mortalité des footballeurs est liée aux problèmes cardiaques. Et, ne voulant plus que cela se reproduise, la Fégafoot par le biais du Docteur Cyrille Mouyopa, membre de la commission médicale de la Fédération, ou encore du Dr. Ndjibah Alakoua et bien d'autres, a mis les bouchées doubles pour que les clubs s'arriment à cette norme.

La Fégafoot a débuté cette année avec un séminaire de renforcement des capacités des journalistes sportifs, s'attaquant maintenant aux staffs médicaux des clubs.