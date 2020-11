Cote d'Ivoire: Assemblée nationale - Le budget-programme du ministère des ressources animales et halieutique adopté

Les députés membres de la Commission des affaires économique et financières (Caef) ont adopté, le vendredi 20 novembre 2020, le budget-programme du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques présenté par Moussa Dosso.

D'un montant global de 33 milliards 965 millions 814 mille 880 Fcfa, ce budget-programme permettra au cours de l'année 2021, de développer une administration moderne et performante, d'accroître la production nationale de viande, de lait, de produits dérivés et surtout d'améliorer le revenu des éleveurs par la modernisation des élevages.

Moussa Dosso a, en outre, souligné que son département ministériel ambitionne d'assurer une gestion durable et non conflictuelle des ressources halieutiques et de mettre aux normes l'environnement sanitaire des animaux et garantir la sécurité sanitaire des denrées alimentaires d'origine animale.

En effet, la mise en œuvre effective de ces objectifs globaux permettra à n'en point douter, au Ministère des Ressources Animales et Halieutique et au gouvernement, selon Moussa Dosso, d'avoir une administration performante auréolée par les capacités renforcées des acteurs du développement des secteurs élevages et halieutiques, l'amélioration de la productivité et la compétitivité des filières animales. Cela permettra également de réduire les conflits éleveurs-agriculteurs et les conflits au autour de l'exploitation des plans d'eaux.

Ce budget est reparti comme suit : 6 265 328 490 de Fcfa sont destinées aux salaires et traitements du personnel, 3 999 328 644 de Fcfa pour les biens et services, 577 524 458 de Fcfa pour les transferts et 23 132 633 215 de Fcfa consacrés aux investissements. A noter que 14 milliards 100millions 364 mille 880 Fcfa sont apportés par les ressources propres de l'Etat soit 41,51% et 19 milliards 865 millions 450mille Fcfa constituent la part des bailleurs de fonds, soit 58,49% du budget global 2021

Le budget du ministère des Ressources Animales et Halieutiques s'articule autour de quatre grands axes à savoir : l'Administration générale, le Développement de l'élevage, la Gestion durable des ressources halieutiques et l'Amélioration de la Santé Animale, du bien être animale et de l'Hygiène Publique Vétérinaire.