Madagascar: Un tournoi de jeux vidéo sur des écrans de cinéma

À Madagascar, un tournoi de jeux vidéo se déroule sur grand écran pendant deux jours. Depuis ce samedi 21 novembre et jusqu'à dimanche soir (17h00) se tient dans la capitale, Antananarivo, le vidéo games week-end sur les écrans géants de l'un des seuls cinémas du pays. Une première.

C'est un concept qui attire de nombreux joueurs confirmés mais aussi des amateurs. Si dans la Grande Ile l'accès à une console de jeux personnelle est encore rare pour la plupart des ménages, associations et communautés de gamers et d'e-sports sont en plein développement.

Sur l'écran géant, des images de jeux vidéo de combat défilent : Dragon Ball Z, Street Fighter ou encore Tekken. Un commentateur et, aux manettes, plusieurs dizaines de joueurs assis confortablement dans les sièges de cette salle de cinéma. Parmi les participants à ce tournoi, Christian Luc Rajaobarison, 26 ans, membre de l'équipe malgache semi-professionnelle d'e-sports Agon.

« Jouer sur un écran comme ça, c'est comme un rêve qui se réalise. C'est incroyable parce qu'on est en train de vivre une grande évolution dans l'e-sport à Madagascar. Ce qui est encore difficile ici, c'est de faire comprendre aux gens et à notre entourage que jouer aux jeux vidéo, ça peut être un travail, qu'on peut être professionnel et que l'on peut gagner sa vie grâce à ça ».

Une discipline qui a de l'avenir

Une discipline qui a du potentiel dans la Grande Île et qui a besoin de soutien, explique pour sa part Masy Andriantsoa, administrateur de l'association Madagascar Fighting Games qui compte 250 membres.

« Le jeu vidéo à Madagascar est en évolution. Avec notre association, nous avons fait pas mal de tournois internationaux, en Egypte par exemple, et dans d'autres pays d'Afrique. Nous sommes 5e sur Street Fighter au niveau de l'Afrique. On incite vraiment les sociétés à soutenir et à créer des équipes pour faire une émulsion dans le monde de l'e-sport parce que ça a de l'avenir et c'est encore un terrain assez vierge pour l'instant. L'accès à la console est encore difficile à Madagascar et donc, on trouve surtout des salles de jeux qui sont fréquentées par les jeunes et qui permettent de les sortir de la rue. On peut se défouler à travers les jeux vidéo au niveau émotionnel. C'est aussi et surtout un sport intellectuel ».

Une expérience unique

Démocratiser le jeu vidéo, c'est aussi la vocation de cet événement. Holy Razafindramanana est la responsable du Cinépax, cinéma dans lequel se déroule le tournoi : « On a parlé avec toutes les communautés de disciplines de jeux vidéo et il y avait aussi une demande de la part de nos clients qui venaient au cinéma. C'est une expérience unique de pouvoir jouer sur grand écran ».

Dans une autre salle, c'est la célèbre licence Mario Kart qui captive les plus jeunes et les joueurs occasionnels comme Kanto, 25 ans, étudiante en musique. « Je suis partie de chez moi, tôt ce matin, et je suis arrivée à 8h00. Je joue, depuis petite, mais je n'ai pas de console chez moi. Ici, le prix est accessible. Je suis venue seule mais j'ai rencontré de bons amis ici. C'est la première fois que je joue sur un écran aussi grand. Je suis vraiment très contente ».

Les organisateurs prévoient déjà une deuxième édition de ce tournoi sur écran géant.