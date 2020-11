Egypte: Lancement de la conférence "l'Egypte peut par l'industrie"

Le ministère de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, a lancé la conférence nationale des scientifiques et des experts d'Egypte à l'étranger dans sa sixième édition, sous le slogan "l'Egypte peut par l'industrie", en coopération avec le ministère du commerce et de l'industrie et d'un nombre de ministères et d'organes concernés.

La ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, Nabila Makram tient à organiser les colloques de la conférence, d'une manière virtuelle, parallèlement avec l'application de toutes les mesures de précaution dans les sites du travail et de la production et sur instruction du premier ministre, Moustafa Madbouly pour la lutte contre le Covid-19 qui a recommandé de respecter le port de masques et les règles de la distanciation sociale, selon un communiqué du ministère.

"Le ministère est soucieux de lier tous les Égyptiens à l'étranger aux questions de leur pays d'origine et de profiter de leurs expériences dans la réalisation des objectifs de la stratégie du développement durable de l'Egypte, baptisée « La vision de l'Egypte 2030 », un des objectifs réalisés par la conférence "l'Egypte peut" dans sa cinquième édition", a fait savoir Mme Makram, signalant que la conférence, cette fois-ci, visait à soutenir la localisation de l'industrie et de l'investissement industriel.