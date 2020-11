Egypte: Les projets de liaison électrique feront de l'Egypte en centre mondial

Le ministre de l'Electricite et de l'Energie renouvelable, Mohamed Chaker, a affirme que les projets de liaison électrique visaient à transformer l'Egypte en un centre mondial pour l'énergie, via sa liaison avec l'Afrique et l'Europe.

Au cours de la conférence internationale sur l'énergie renouvelable organisée samedi par l'Institut national de planification (INP), M.Chaker a fait savoir que l'Egypte œuvrait à consolider les projets de liaison électrique, qui jouent un rôle important dans le renforcement de la sécurité de l'énergie et la hausse de l'usage de l'énergie renouvelable à moyen et long termes.

L'Egypte est capable de créer des lignes de liaison électrique avec les pays d'Afrique, d'Europe et ceux du Golfe, jusqu'à 15.000 MGW, a ajouté le ministre de l'Electricité précisant que la liaison tripartite entre l'Egypte, la Jordanie et l'Irak, contribuerait à stabiliser les systèmes électriques en Irak en particulier, et privilégierait la création d'un marché arabe conjoint pour l'énergie en général.

Et de relever que l'Egypte est proche d'atteindre le taux de réserve mondiale , estimé à 25% de l'énergie produite, vu qu'elle enregistre une réserve quotidienne de 15 000 MGW, ce qui lui permettra d'élargir les projets de liaison électrique avec les autres pays du monde pour tirer profit de ces capacités accélérées de manière à aimanter les investisseurs vers l'Egypte.