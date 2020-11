Congo-Brazzaville: Vernissage - Junior Marion Socko expose ses œuvres d'art contemporain

Organisée sur le thème « La République du Congo : une vie, un parcours, un destin » par l'association Bantu Culture que préside Cherel Otsamigui, l'exposition qui va durer plusieurs semaines s'inscrit dans le but d'aider les jeunes artistes congolais à s'épanouir davantage sur le plan professionnel.

L'artiste Junior Marion Socko présente à travers cette exposition treize panneaux, illustrant les portraits des six présidents qui ont dirigé le Congo de l'indépendance à ce jour, dans le hall du Centre national de radio et télévision (Cnrtv) à Nkombo dans le neuvième arrondissement de Brazzaville, Djiri. L'association Bantu Culture a pensé rendre visibles les œuvres picturales du peintre congolais Junior Marion Socko, artiste passionné de l'art contemporain depuis son jeune âge.

Dans son mot de bienvenue le président de l'association Bantu Culture, Cherel Otsamigui, a indiqué qu'un peuple sans histoire est un peuple sans base. « Le Congo a connu depuis 1960 plusieurs présidents que certains jeunes ne connaissent pas, bien qu'à l'école l'histoire nous l'enseigne. Pour cette raison, l'association Bantu Culture a eu le plaisir de bien vouloir honorer cet événement en présence d'un échantillon d'élèves venus de différentes écoles... », a-t-il renchéri.

Cherel Otsamigui a en outre souligné que « la culture c'est le concret et le concret c'est ce que nous voyons à travers ces treize belles œuvres picturales ».

Pour sa part, le directeur général des arts et des lettres au ministère de la Culture et des Arts, le Pr Marcel Ipari, a salué les animateurs de l'association Bantu Culture. Il a également relevé le génie artistique du jeune portraitiste Junior Marion Socko, qui a utilisé une matière pour le moins banale, le sable, pour représenter les présidents Fulbert Youlou, Alphonse Massamba Debat, Jacques Joachim Yombi Opango, Marien Ngouabi, Pascal Lissouba et Denis Sassou N'Guesso.

« Tiré de l'anonymat par cette exposition consacrée à son œuvre, Junior Marion Socko peut aujourd'hui être compté parmi les successeurs des grands artistes comme Zigoma, Iloki, Malonga, Fylla, Ondongo, Gotène, etc. A l'artiste je souhaite une longue et fructueuse carrière, à l'association Bantu Culture, une activité diversifiée et féconde », a conclu le directeur général des arts et des lettres.

L'exposant Junior Marion Socko, né le 2 novembre 1993 à Brazzaville, est licencié en économie des ressources naturelles à l'Université Marien-Ngouabi depuis 2016. Passionné de l'art plastique depuis son enfance, il a été formé à l'atelier de peinture Nkzi Mavambou, pour la réalisation des portraits à base du sable fin. En 2020, il a créé son propre atelier dénommé "Les Ateliers Beni de l'Éternel".