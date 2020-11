Gabon: Koula-Moutou - Le gouverneur visite les sociétés forestières

Jean-Bosco Assingabani, Gouverneur de l'Ogooué-Lolo et d'autres autorités administratives ont visité les sociétés forestières de la province ce vendredi 20 novembre 2020. En rendant visite aux exploitants forestiers, il était question pour ces autorités de s'assurer du respect des lois en vigueur en république gabonaise.

Le gouverneur de la province de l'Ogooué-Lolo et sa suite ont visité les sociétés forestières de sa localité administrative. Cette visite s'inscrit dans l'optique pour les autorités de s'assurer du respect des lois forestières en vigueur en République gabonaise. Jean-Bosco Assingabani, Gouverneur de l'Ogooué-Lolo, Joël Andoucka, Préfet du département de la Lolo-Bouengundi et René Moukala Pango, Président du Conseil départemental ont été rassurés quant au respect des dispositions prévues. La société Bonus Harvest et bien d'autres visitées, possèdent des usines de transformation.

Le Directeur général adjoint de la société Bonus Harvest Xu-Jianhuan s'est réjoui de cette visite des autorités provinciales dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement gabonais. Il a expliqué et informé au gouverneur et sa suite que son entreprise compte 165 Gabonais, avec un Gabonais au poste de Directeur des relations extérieures, Alexandre Ondo et 35 expatriés. Aussi, faut-il signaler que la société n'a pas échappé aux conséquences de la crise sanitaire du Covid-19.

Créée en juillet 2014 dans le souci du développement et du respect des lois en vigueur en république gabonaise, la société Bonus Harvest a pu mettre une usine de transformation de bois. Le gouverneur et ses administrés ont eu droit à une visite guidée. Elle a fait suite à une séance de travail avec un personnel réduit dû à la pandémie du coronavirus.

Le gouverneur de la province de l'Ogooué-Lolo en bon conseiller, a instruit le patronat de Bonus Harvest à faire preuve de dialogue social malgré les difficultés dues à la crise sanitaire mondiale. Aussi, demande-t-il de trouver les solutions le plus rapidement possible pour le bien-être des agents. Une sensibilisation à la pandémie, le strict respect des mesures barrières, le port de la bavette obligatoire, le lavage des mains, la distanciation physique et le dépistage des agents étaient aussi du rendez de cette visite du gouverneur Jean-Bosco Assingabani et sa délégation.