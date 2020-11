Cote d'Ivoire: Sécurisation du processus électoral - Les félicitations du Président de la République au personnel de la police nationale

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé, a rencontré, mercredi, les dirigeants et agents de la police nationale dans les locaux de la préfecture de police d'Abidjan à Adjamé.

Le visiteur de marque était porteur d'un message de remerciements du Président de la République, Alassane Ouattara, pour la sécurisation réussie du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. «Après l'élection présidentielle et la proclamation des résultats, je suis venu traduire la fierté, la satisfaction et la reconnaissance du Président Alassane Ouattara et du Premier ministre Hamed Bakayoko à tout le personnel de la police pour le travail abattu », a rapporté Vagondo Diomandé.

Il a salué la rigueur des agents de police, qui se sont distingués par leur discipline et surtout par leur patriotisme. « En ces périodes difficiles, vous avez fait preuve de professionnalisme. Vous avez agi dans la dignité et en toute fermeté aux côtés des forces de défense et de sécurité. Vous avez bien travaillé et valorisé la Côte d'Ivoire durant cette élection », a souligné Vagondo Diomandé.

Le ministre a, par ailleurs, rappelé l'engagement du gouvernement à assurer un bien-être aux fonctionnaires de police. Il a énuméré quelques acquis en la matière. Entre autres, la construction de l'hôpital de police et la nomination de commissaire divisionnaire Aminata Coulibaly à la direction du Fonds de prévoyance de la police nationale. Une nomination qui, selon lui, a permis d'accélérer le processus de remboursement de nombreux retraités.

En ce qui concerne le statut global de la police nationale, Vagondo Diomandé s'est engagé à défendre le dossier. « Le statut global est le chantier qui me reste. Ensemble, avec votre soutien, je suis convaincu que nous allons y arriver », a-t-il conclu.

Le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, a réaffirmé la détermination et l'engagement du personnel de la police nationale à assurer la sécurité des Ivoiriens et mettre un point d'honneur sur l'application des consignes de la hiérarchie.