Congo-Kinshasa: Journée mondiale de l'enfance - L'Unicef lance la radio okapi enfant

En collaboration avec la Radio Okapi, la nouvelle station de radio, okapi enfant est dédiée aux enfants et aux parents de la RDC. Elle s'est assigné la mission d'informer les enfants sur leurs droits et devoirs et de sensibiliser les parents au respect de ces droits.

Le lancement de cette radio est intervenu dans le cadre de la célébration, le 20 novembre, de la journée mondiale de l'enfance qui, pour cette année, met l'accent sur le changement climatique et l'environnement.

Les changements climatiques et la dégradation de l'environnement dans les grandes villes menacent directement la capacité des enfants à survivre, grandir et s'épanouir. L'Unicef qui milite pour que ces enfants puissent bénéficier d'un meilleur environnement favorisant leur développement intégral lance un nouvel appel à ses partenaires « afin d'investir dans l'avenir de la RDC en donnant à chaque enfant la possibilité d'exprimer ses opinions sur les questions le concernant et de bénéficier d'une éducation de qualité dans un environnement sûr, de façon à ce qu'il puisse réaliser pleinement son potentiel ».

L'agence onusienne appuie également le gouvernement de la RDC pour assurer un environnement sûr et propre à chaque enfant, avec un accès à l'eau potable et à des toilettes hygiéniques. « Le manque d'accès à l'eau potable et des installations d'assainissement et d'hygiène sont responsables de la transmission de maladies telles que le choléra, la diarrhée, la dysenterie, l'hépatite A, la typhoïde et la poliomyélite. Ces maladies diarrhéiques exacerbent la malnutrition et demeurent l'une des principales causes de mortalité des enfants en RDC. Selon l'enquête Mics 2018, 77,8% de la population a accès à l'eau potable en RDC mais cet accès est plus effectif en milieu urbain qu'en milieu rural », fait savoir l'Unicef dans un communiqué de presse.

Rappelons qu'à l'occasion de la commémoration de la journée mondiale de l'enfance, le ministère de Genre, Famille et Enfant et l'Unicef ont donné la parole aux enfants et aux adolescents afin qu'ils revendiquent leurs droits et appellent les adultes à se mobiliser pour trouver des solutions durables pour protéger la RDC contre les changements climatiques et la dégradation de l'environnement.