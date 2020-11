Congo-Brazzaville: Recherche scientifique - Une quarantaine d'experts formés en sécurité des sources radioactives

Des experts congolais évoluant dans les ministères de la Recherche scientifique, de la Défense, des Mines, de la Santé et des Transports ont mis à jour leurs connaissances en matière de sécurisation de transport des sources radioactives dénutries, du 16 au 17 novembre, à Pointe-Noire.

Supervisé par le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, l'atelier de formation a permis aux cadres congolais de disposer des connaissances leur permettant de sécuriser le convoi du transport de la source radioactive de cobalt 60 dénutrie du port de Pointe-Noire au CHU de Brazzaville.

« La source se trouvant au port de Pointe-Noire, bien que dénutrie, demande une manipulation très spécifique qui nécessite une expertise très particulière de la part des personnes pouvant effectuer ce travail », a expliqué l'administrateur du Congo à l'Agence internationale de l'énergie atomique, Michel Warnau.

« Le président de la République a instruit que tout soit mis en œuvre pour la réexportation des deux sources radioactives dénutries: celle hébergée au port de Pointe-Noire et celle du CHU de Brazzaville. Il est impérieux de respecter les normes prescrites par l'AIEA et la norme pour la République du Congo, c'est d'accepter les conventions internationales dont deux ont déjà été adoptées par le Parlement et pourront augmenter à cinq, avant la fin de cette année », a souligné le ministre Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, à l'issue de cette formation animée par l'expert de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), spécialiste en sécurité de transport, M. Hayes Timotth.

Les experts de la sécurité nucléaire, de la division de l'énergie nucléaire qui s'occupent du transport des déchets nucléaires et du département de la coopération technique qui sont en terre congolaise pour cette formation vont aussi assister l'autorité de réglementation qui est assurée par le ministère des Mines et de la Géologie. A cet effet, ils ont conseillé au gouvernement d'œuvrer à l'adoption d'une loi qui permettra, entre autres, de réglementer l'import et export, l'utilisation, l'inspection, l'assurance pour éviter que la source pose un éventuel problème à la population et à l'environnement.

Ainsi, il faudrait que l'autorité de régulation soit mise en place le plus rapidement possible, selon les experts. A en croire le ministre Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, le gouvernement crée toutes les conditions pour se doter d'une réglementation nationale et de la loi sur les sources radioactives.

Pour assurer une bonne synergie de gestion des sources radioactives dans le périmètre du Port autonome de Pointe-Noire, le ministre en charge de la Recherche scientifique a sollicité l'assistance de la coopération technique de l'AIEA pour le Pappn.

En réponse à cette sollicitation, les experts AIEA ont exhorté le gouvernement à envisager l'action Ipaps qui est une mission d'assistance de l'agence en sécurité du transport. Cette mission que l'AIEA accorde aux Etats membres permet de mettre à disposition un groupe d'experts pour une mission d'évaluation exhaustive en sécurité avec des recommandations sur les mesures à prendre pour concevoir et mettre en œuvre un système de sécurité du transport solide et durable. Les modes de transport alliant les mesures du code international pour la sûreté des installations portuaires, du code international maritime pour les marchandises dangereuses, de l'Organisation maritime internationale, celles de l'AIEA et celles de l'Organisation internationale de l'aviation civile sont aussi pris en compte.