Congo-Brazzaville: Election présidentielle 2021 - Pascal Tsaty Mabiala : « A Madingou, nous insisterons sur la gouvernance électorale »

Le chef de file de l'opposition congolaise, Pascal Tsaty Mabiala, a été reçu en audience, le 21 novembre à Brazzaville, par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

Denis Sassou N'Guesso et Pascal Tsaty Mabiala ont échangé sur les questions liées à la paix, à la cohésion sociale, aux libertés publiques et à la démocratie au Congo. « Au-delà de ce que l'on voit, de ce qui s'écrit, le pays n'est pas encore dans la sérénité. Il faut créer toutes les conditions possibles pour que le Congo aille de l'avant et pour que des corrections nécessaires soient apportées », a déclaré Pascal Tsaty Mabiala, à la sortie de l'audience.

Abordant le point sur la prochaine élection présidentielle, le chef de file de l'opposition congolaise pense qu'à quatre mois du scrutin, il est nécessaire de s'assurer que toutes les conditions idoines sont réunies pour une élection libre, transparente et apaisée. « Avec le chef de l'Etat, nous avons fait le tour d'horizon de toutes ces questions », a-t-il renchéri.

Invité par les journalistes à être un peu plus précis sur ce qu'il entend par les meilleures conditions, Pascal Tsaty Mabiala a indiqué qu'il s'agit de l'amélioration de la gouvernance électorale et de l'indépendance de l'organe chargé d'organiser les élections.

« A Madingou, nous insisterons sur les mêmes revendications pour que les uns et les autres ne profitent pas pour ramener le pays dans tout ce que nous avons connu auparavant. A propos de la concertation politique, nous en avons longuement débattu avec le président de la République et je me retiens ici de vous donner tous les détails », a-t-il insisté, avant d'ajouter que l'opposition part à Madingou pour un débat franc sans préalable pour éviter, a-t-il expliqué, que notre pays ne retombe dans les travers d'hier.