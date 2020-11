Afrique de l'Ouest: Tournoi UFOA A U20 - La Guinée-Bissau bat le Mali sur tapis vert

Le match du Groupe B entre la Guinée-Bissau et le Mali n'a pas pu se jouer ce samedi à Thiès. Ceci en raison des cas positifs de Coronavirus enregistrés dans l'effectif des jeunes maliens.

Une victoire sur tapis vert pour la Guinée-Bissau. En raison de la pandémie du Coronavirus qui a fait irruption dans l'effectif de la sélection malienne U20, le match n'a pas finalement eu lieu.

« Le protocole exige un minimum de 11 joueurs y compris le gardien de but et 4 remplaçants pour la tenue d'un match. Par conséquent et au vu du règlement, la Guinée Bissau aura match gagné avec 2 buts en plus et le Mali match perdu avec 2 buts en moins, soit Guinée Bissau 3 points (+2) et Mali 0 point (-2) », peut-on lire.

Notons que le tounoi UFOA A U20 qualificatif pour la CAN de la catégorie a débuté hier sur le match nul entre le Sénégal (pays organisateur) et la Sierra Leone.