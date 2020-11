Algérie: Impact Montréal - Une relation tendue entre Saphir Taider et Thierry Henry ?

Avant de rejoindre Al Ain en Arabie Saoudite, Saphir Taider évoluait sous les ordres de Thierry Henry à l'Impact Montréal. Les deux hommes entretiennent-ils de très belles relations ? L'international algérien a répondu à cette question.

Selon plusieurs sources, ce n'est pas le grand amour entre Taider et Henry. Dans une interview accordée à IMFC Radio, le milieu de terrain de 28 ans a démenti cette information.

« Je sais qu'en conférence de presse parfois, il semble froid, distant et ne partage pas toujours toute sa pensée, mais ce n'est pas le cas avec nous les joueurs. Pour moi, il a été comme un grand frère. On parlait de tout et on rigolait souvent. C'est un passionné ! Et lorsque je me suis blessé et que je ne pouvais pas jouer, je me sentais dégouté pour lui. Il était tellement bon avec moi, et moi je ne pouvais rien faire pour l'aider », a-t-il déclaré.

Après deux ans et demi passés à l'Impact Montréal, Saphir Taider a signé à Al Ain en Arabie Saoudite en octobre dernier.