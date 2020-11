Madagascar: Journée de l'industrialisation - Focus sur le label « Malagasy ny antsika »

Industrialisation inclusive et durable. C'est le thème abordé hier à Anosy lors de la célébration de la journée de l'industrialisation en Afrique. « Les autorités, à travers le ministère chargé de l'Industrie, collaborent avec les entités concernées, principalement les organismes patronaux dont le Syndicat des Industries, le GEM ou encore le FIVPAMA.

Elles visent à impliquer les parties prenantes concernées par l'industrialisation pour soutenir le programme d'industrialisation du pays et pour renforcer le développement de chaînes de valeur industrielles régionales » explique Lantosoa Rakotomalala, ministre de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat.

La journée était donc l'occasion pour les industriels présents de tirer profit des témoignages de PMI ayant reçu des équipements de production et de transformation et des activités de promotion du label « Malagasy ny antsika ». Un label qui vise à démontrer le professionnalisme des entreprises locales et à faire adhérer les consommateurs aux produits nationaux. Le cahier des charges du label est axé sur trois grands critères, la création de valeur ajoutée, marquée par une activité industrielle et des emplois au niveau local, la qualité de fabrication dans le respect des lois et des règlements, pour la plus grande satisfaction des consommateurs, et enfin, le respect de l'éthique, avec un engagement d'intégrité et une démarche de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE).