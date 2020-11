Madagascar: Sports universitaires - L'ASUT rugby constituée !

L'ASUT rugby féminin participera au tournoi Orange 7's 2020, pour marquer son premier pas vers le monde de la compétition. Le premier regroupement a eu lieu cette semaine.

Puisque le rugby fait désormais partie des disciplines sportives universitaires, la Direction de l'office des sports et de la culture (DOSC) n'a pas attendu longtemps pour former son propre club, qui est l'Association Sportive de l'Université de Tananarive (ASUT). En effet, le premier regroupement de l'ASUT rugby féminin a eu lieu ce jeudi, sur le petit terrain à Ankatso. Les participants étaient encadrés par le capitaine des Makis, Lahatra Ramamonjisoa et José Patrick, formateur international. Elles sont déjà une dizaine de rugbywomen à avoir déjà répondu à l'appel et ont rejoint l'équipe. Mais il reste encore beaucoup de places libres pour les étudiantes ou PAT passionnées du ballon ovale qui voudraient renforcer l'ASUT.

« La majorité des joueuses sont des étudiantes amatrices et débutantes, d'autres sont des anciens membres de l'équipe nationale de football. Notre objectif est de former une bonne équipe capable de défendre l'honneur de l'Université et apte à rivaliser avec les autres grands clubs lors des compétitions fédérales », a expliqué le directeur de l'office des sports et de la culture de l'université d'Antananarivo, Souleman Ibrahim Andriamandimby.

Dans le cadre de son lancement, la section ASUT rugby participera au « Tournoi Orange 7's » 2020 qui se déroulera les 28 et 29 novembre au stade Maki Andohatapenaka. Il s'agit du premier tournoi fédéral de rugby après le confinement organisé par le Malagasy Rugby et l'opérateur Orange. « Ce n'est que le commencement. Pour ce qui est de l'ASUT catégorie hommes et des autres disciplines seront pour bientôt », a-t-il enchaîné. Ainsi, le DOSC envisage de booster le rugby au niveau du sport universitaire dans d'autres régions. Souleman Andriamandimby et son équipe sont à présent en négociation avec l'Université de Mahajanga.