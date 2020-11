Madagascar: "Kere" dans le sud - Descente du PM à Amboasary

Le gouvernement est toujours au chevet de la population dans le sud. Le Premier ministre, Christian Ntsay, a conduit une délégation à Amboasary Sud, hier, pour mettre en place les dispositifs nécessaires en vue de la réalisation des différents projets initiés par l'Exécutif afin de lutter contre les problèmes sociaux dans cette partie de l'île.

Essentiellement, la malnutrition aiguë et le problème d'eau. En effet, un centre opérationnel de coordination va être mis en place à Amboasary Sud avec des antennes locales au niveau des 18 communes de ce district, a annoncé Christian Ntsay. Ce centre va être doté de moyens financiers et équipements nécessaires pour faire face aux défis de ces problèmes sociaux dans le sud, a-t-il promis. Le chef du gouvernement a également identifié, durant cette descente, les préalables en vue de la mise en place prochaine du centre de réhabilitation nutritionnelle et médicale et ainsi que de la banque alimentaire pour ravitailler la région en cas de sécheresse.

Ce centre va être créé au niveau des districts Amboasary Sud, Ambovombe, Tsihombe, Beloha et Ampanihy Ouest. Par ailleurs, Christian Ntsay a sollicité l'implication des élus locaux pour faciliter les opérations et la mise en œuvre du nouveau dispositif que l'Exécutif compte réaliser pour lutter contre ces fléaux. Dans ce sens, il fait appel aux responsables locaux de privilégier la coopération et de faire preuve de leadership afin d'améliorer la méthode de travail et de pouvoir suivre de près l'évolution du phénomène "Kere" dans cette région.