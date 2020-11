Algérie: UNICEF - Un programme de partenariat pour la promotion de l'enfance

Tipasa — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a annoncé samedi à partir de Tipasa un programme de partenariat avec le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) pour la promotion de l'enfance et prendre plus soin de cette catégorie vulnérable.

"Ce projet de partenariat vise à promouvoir les droits de l'enfant et l'habiliter à des postes de responsabilité futurs, suivant une stratégie et des normes internationales en partenariat avec l'UNICEF", a indiqué la ministre, dans une déclaration en marge de sa participation à la campagne nationale de reboisement dont le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à partir de Tipasa et ayant coïncidé avec la Journée internationale des droits de l'enfant.

Le représentant de l'UNICEF en Algérie, Isselmou Boukhari, a exprimé, à l'occasion, ses remerciements au Gouvernement algérien pour son invitation à participer à cette Journée nationale de reboisement et à la Journée internationale des droits de l'enfant.

Il a assuré que le programme de partenariat avec le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, "vise essentiellement la prise en charge de tous les enfants, dont notamment ceux des catégories aux besoins spécifiques".

Il a précisé que ce programme vise, dans une première étape, "la découverte de talents en herbe dans différents domaines (science, culture, sport) en vue de leur encadrement, puis la mise à leur disposition d'un environnement propice pour faire émerger leurs capacités, affiner leurs talents et les préparer à des postes de responsabilité à venir".

Quant à la 2eme étape de ce programme, il s'agira, selon M. Boukhari, d'élargir ce partenariat au secteur privé et à la société civile, en vue d'une meilleure prise en charge des enfants qui représentent "l'avenir", selon l'expression du représentant de l'UNICEF en Algérie, qui a souligné l'importance de la coopération avec le Gouvernement algérien.

Isselmou Boukhari a, par ailleurs, estimé que la participation des enfants et des jeunes scouts musulmans algériens (SMA) à cette campagne de reboisement "est un message fort dénotant que l'avenir de la terre est celui des enfants".