Cote d'Ivoire: Éducation nationale - Hamed Bakayoko offre 4 établissements scolaires aux populations d'Abobo-Akeikoi

La cérémonie de remise officielle des écoles a eu lieu, vendredi, en présence du Premier ministre, par ailleurs maire de la commune d'Abobo.

Quatre établissements scolaires, à savoir deux du primaire et deux de la maternelle, d'une capacité d'accueil de près de 800 apprenants. C'est le don du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, et maire de la commune d'Abobo à ses administrés. La réception de ces établissements a eu lieu à l'Epp Akéikoi Municipalité 2.

Hamed Bakayoko n'a pas manqué d'exprimer sa joie pour les enfants d'Abobo-Akéikoi. « Ces quatre établissements vont leur donner une chance d'aller à l'école dans de meilleures conditions », s'est réjoui le Premier ministre qui a traduit sa gratitude au Président de la République, Alassane Ouattara, pour avoir permis la réalisation de cet important investissement.

C'est pourquoi le chef du gouvernement a demandé au personnel enseignant d'en faire bon usage. Il a félicité la Dren pour ses capacités managériales. Et a promis qu'il ne s'arrêtera pas en si bon chemin en matière d'investissement dans le capital humain.

Selon Hamed Bakayoko, le gouvernement ivoirien a décidé d'investir dans la santé et dans l'éducation afin que chaque enfant soit une chance pour sa famille.

La directrice régionale de l'Éducation nationale d'Abidjan 4, Gla Marie-Claire, a remercié le Premier ministre et le Chef de l'État pour ce soutien inestimable. « Pour ce groupe où nous nous trouvons, la première école avait un effectif près de 100 élèves par classe avec la double vacation à tous les niveaux. Avec la construction de la deuxième école aujourd'hui, les effectifs sont autour de 50 élèves par classe, ce qui est remarquable et améliore véritablement les conditions de travail de nos collaborateurs et de nos enfants », s'est réjouie Me Gla Marie-Claire.

Elle a, au nom de toute la communauté éducative, remercié le maire d'Abobo, promettant de veiller à l'entretien de ces nouvelles écoles.

Le directeur technique de la mairie d'Abobo, Denis Allou, a, pour sa part, précisé que la capacité réelle d'accueil de ces quatre établissements est 780 élèves.

Les deux établissements scolaires et une maternelle sont à l'Epp Akéikoi Municipalité 2 et la deuxième école maternelle est l'Epp Municipalité 2 extension plaque C. Le coût de ces établissements est estimé à plus de 280 millions de FCfa