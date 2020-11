Cote d'Ivoire: Insertion professionnelle - Les étudiants de l'Esatic instruits sur les entreprises des TIC

La Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire (Eurocham), en partenariat avec la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, a organisé le vendredi 20 novembre 2020, à l'Ecole supérieure africaine de Tic (Esatic), une session de coaching pour les étudiants des niveaux Licence 3 et Master 2 à l'occasion de la Connect-change day.

Elle a pour objectif de permettre aux étudiants d'avoir une meilleure connaissance des entreprises du secteur des Tic, de créer un solide réseau pour faciliter leur insertion professionnelle et de susciter en eux des choix de carrière.

La connect-change day se voulait également, selon Tahou Jedidia, président du conseil estudiantin de l'Esatic, un lien exclusif d'échanges et de partage d'expériences entre les étudiants de l'Esatic et des chefs d'entreprises. « Se battre seul, c'est possible pour atteindre ses objectifs. Mais se battre avec des personnes expérimentées, le pourcentage d'atteindre le but est plus élevé. C'est dans cet optique que nous avons décidé de nous approcher de vous. Car vous avez de l'expérience. Eclairez-nous pour que nous puissions faire briller l'Afrique à partir de la Côte d'Ivoire. Nous sommes le futur de l'Afrique. Nous avons besoin de vous », a-t-il plaidé.

« Je voudrais saluer la présence des entreprises. Merci pour la confiance que vous placez en l'Esatic. Merci pour l'accompagnement depuis 5 ans. Nous estimons donc que cette rencontre d'échanges, de discussions nous permettent au niveau de l'administration et des enseignants de noter les failles de nos enseignements parce que nous ne pouvons pas tout enseigner : le comportement en entreprise, nous avons donné des notions théoriques ici et ce n'est pas évident que toutes ces choses soient appliquées en entreprise. Donc le retour du secteur privé vers l'Esatic nous permet de mieux orienter nos étudiants », a dit le directeur général de l'Esatic, Konaté Adama.

Dans le cadre de cette journée d'échanges, une session de coaching a également été organisée sur le thème : « Comment construire son plan professionnel ». Elle a été animée par Tuoh Paul-Henri, Ceo de l'entreprise IT Phenix Consulting.

Lors de cette session, il a incité les étudiants à se fixer des objectifs et à se former pour les atteindre. Il a également rappelé l'importance des stages pour réussir son intégration sur le marché du travail et a partagé son expérience qui l'a mené à monter sa propre entreprise.

La participation d'Eurocham à la Connect-Change day s'inscrit dans le cadre du projet « S'investir, Ensemble ! » financé par l'Union européenne (Ue). La Connect-Change day vise à rapprocher les jeunes du marché de l'emploi afin de favoriser leur employabilité et à permettre au secteur privé d'échanger avec les étudiants pour une meilleure adéquation entre la formation et l'emploi.

En effet, l'une des causes du taux élevé de chômage chez les jeunes est l'inadéquation entre la formation et les attentes du marché du travail.