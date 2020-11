Egypte: Activités présidentielles au mois d'Octobre 2020

Le 3 octobre, le Président Abdel Fattah Al Sissi s'est réuni avec les représentants des jeunes juges, membres des autorités judiciaires, en présence du ministre de la Justice, Omar Marawan, et d'un certain nombre de hauts fonctionnaires. Lors de cette réunion, le président a mis l'accent sur l'attachement de l'Etat à développer le système judiciaire, surtout en ce qui concerne l'automatisation, la modernisation et la numérisation en tant qu'approche stratégique de l'Etat.

Le 4 octobre, le Président Abdel Fattah Al Sissi s'est réuni avec le Premier ministre, Dr. Moustafa Madbouli, la ministre de la Santé et de la Population, Dr. Hala Zayed, et un certain nombre de hauts fonctionnaires. La réunion a abordé les derniers développements du projet national de collecte et de fabrication de dérivés plasmatiques, ainsi que le suivi de la situation générale de la propagation du Coronavirus et de quelques projets nationaux du secteur de la santé.

Le 5 octobre, le président Al Sissi a dirigé la réunion du Conseil suprême des forces armées, lors de laquelle il a félicité le peuple égyptien et les hommes des forces armées à l'occasion de la célébration de l'anniversaire des victoires d'octobre.

Le 6 octobre, le Président Abdel Fattah Al Sissi s'est réuni avec le premier ministre, Dr. Moustafa Madbouli, et le ministre des Finances, Dr. Mohamed Maait. La réunion a porté sur la présentation du plan de développement global du système douanier au niveau de la République. Le Président a dirigé que la stratégie de développement du système douanier doit se concentrer sur la gouvernance du processus d'exportation et d'importation vers et depuis l'État, tout en simplifiant les procédures de dédouanement et en intégrant ces efforts à la chaine des ports modernes, dont jouit l'Égypte sur la mer Rouge et la Méditerranée

Le 7 octobre, le Président Abdel Fattah Al-Sissi a examiné avec le Premier ministre, Dr. Moustafa Madbouli, et le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr. Khaled Al Anani, les activités et les projets, mis en œuvre par le ministère. Le président a également donné ses directives de maintenir la main-d'œuvre au secteur du tourisme, surtout à la lumière du soutien public face aux répercussions de Covid-19 et les programmes gouvernementaux concernés.

Le 11 octobre, le président Abdel Fattah Al Sissi s'est réuni avec le Premier ministre, Moustafa Madbouli, et le ministre des transports, Kamel Al Wazir. La réunion a porté sur l'examen de la situation exécutive des routes, des axes et du complexe d'Al Mansoura Plaza. Le président a donné ses directives de fournir les ressources financières nécessaires au ministère des Transports pour mettre en œuvre ses plans actuels et futurs.

Le 13 octobre, le président Abdel Fattah Al-Sissi a examiné avec le Premier ministre, le ministre de l'Électricité, le ministre de l'Habitat et le ministre de l'Agriculture la situation exécutive des projets de développement mis en œuvre au Sinaï, à la Vallée du Sud, à l'Est d'Al Owainat et au Touchka. Le président a donné ses directives d'accélérer les taux de la mise en œuvre de ces projets et d'intégrer les mécanismes du travail entre les secteurs concernés. Il a également suivi les derniers développements de certains projets, mis en œuvre par les ministères de l'Électricité, de l'Habitat et de l'Agriculture.

Le 18 octobre, le Président Abdel Fattah Al-Sissi s'est réuni avec le Premier Ministre le Dr. Mostafa Madbouli, la Ministre du Commerce et de l'Industrie, et le chef de l'Autorité du génie des forces armées le chef d'état-major Ihab Al-Far. La réunion a porté sur des projets de suivi des initiatives présidentielles en matière de création d'emplois, notamment « des complexes industriels au niveau des gouvernorats de la République ». Le Président a dirigé que toutes les facilités possibles soient prévues pour les procédures de passation de marchés afin d'obtenir des unités de « complexes industriels ».

Lors d'une réunion avec le Premier ministre le Dr. Mostafa Madbouli, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique le Dr. Khaled Abdel Ghaffar et nombre de hauts responsables, Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a examiné la situation exécutive de la création de nouvelles universités privées, internationales et technologiques au niveau de la République. Son Excellence a dirigé l'augmentation du nombre de ces universités pour atteindre 15 au niveau de la République, en mettant l'accent sur les sciences modernes et les disciplines scientifiques avancées qui qualifient les jeunes pour le marché du travail actuel, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Égypte.

Le 20 octobre, le Président Abdel Fattah Al-Sissi s'est réuni avec le conseiller présidentiel de la République pour l'urbanisme le major-général Amir Sayed Ahmed et nombre des hauts responsables. La réunion a porté sur l'examen de la situation exécutive des travaux de construction et d'ingénierie dans la nouvelle capitale administrative. Le Président a été informé de l'avancement des travaux dans la Capitale Administrative et dans nombre des projets nationaux. Il a également passé en revue les axes qui lient la nouvelle capitale à tous les quartiers et secteurs du Grand-Caire, outre les routes principales qui les entourent.

Le 25 octobre, le chef de l'État s'est entretenu avec le Premier ministre Mostafa Madbouly et le ministre des communications et des technologies de l'information le Dr. Amr Talaat. Le Président a dirigé d'intensifier les efforts visant à utiliser la technologie de l'intelligence artificielle dans les projets publics d'urbanisme, ainsi que dans l'agriculture, la santé et l'éducation, en plus de continuer à accroître l'efficacité des bureaux de la poste à l'échelle nationale, ainsi que d'automatiser le système de contentieux à travers la stratégie de " La justice égyptienne numérique".

Le 26 octobre, le Président Abdel Fattah Al-Sissi a tenu une réunion avec le Premier ministre le Dr. Mostafa Madbouly, la ministre de la Solidarité sociale Mme Névine Al-Kabbag, le conseiller présidentiel pour les affaires financières le major-général Mohamed Amin. La réunion a porté sur les activités du ministère de la Solidarité sociale dans les domaines du système de crèches pour les enfants, du soutien à l'éducation communautaire et du soutien à l'emploi irrégulier.

Le 28 octobre, le Président Abdel Fattah Al-Sissi s'est réuni avec le premier ministre Mostafa Madbouly et nombre de hauts responsables. La réunion a porté sur le suivi des efforts développementaux entre les secteurs de l'irrigation et de l'agriculture et d'autres autorités concernées de certains projets au niveau de la République. Le Président a été informé des efforts déployés pour la création de l'infrastructure de ces projets nationaux, en particulier le développement de l'oasis de Siwa dans le désert occidental. Le Président a également suivi au cours de la réunion les développements de certains projets de l'Autorité du génie des forces armées au niveau de la République, et dans la nouvelle capitale administrative

Réception de responsables étrangers

Le 12 octobre, le président Abdel Fattah Al-Sissi a reçu le président de la société italienne Eni, Claudio Descalzi, en présence du ministre du Pétrole et des Ressources minérales Tarek El Molla. La rencontre a porté sur la poursuite des activités de la société Eni en Égypte dans le domaine de la prospection et l'exploration dans le secteur du gaz et Pétrole.

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a souhaité que la société italienne Eni continue à étendre ses activités en Égypte, notamment dans le domaine de la prospection, pour optimaliser les ressources gazières et pétrolières de l'Etat.

Le 13 octobre, le président Abdel Fattah Al-Sissi s'est entretenu avec le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, des relations bilatérales et des derniers développements dans la région, au cours de la rencontre, le chef de l'Etat a exprimé son aspiration à poursuivre la coordination entre les deux pays sur les différents niveaux, que ce soit bilatéralement ou trilatéral avec l'Irak. La rencontre a porté sur les relations bilatérales entre les deux pays ainsi que les dernières évolutions dans la région, notamment le processus de paix au Proche-Orient

Le 14 octobre, le président Abdel Fattah El-Sissi a reçu Joe Kaeser, PDG de la société allemande « Siemens ». Au cours de la réunion, le Président a passé en revue la position de direction des projets de la société en Égypte, où il a exprimé sa gratitude pour les réalisations de l'entreprise dans la mise en œuvre de projets de développement en Égypte et son expérience fructueuse à cet égard .

Le 17 octobre, le Président Abdel Fattah Al Sissi a reçu la ministre espagnole des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez Laya.

La réunion a été l'occasion d'un échange de vues sur les moyens de développer les relations bilatérales, y compris les questions de sécurité et militaires, ainsi que la consultation intensive sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, concernant notamment l'immigration illégale, la lutte contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste, ainsi que la cause palestinienne et le dossier du barrage de la Renaissance.

Le 27 octobre, le président Abdel Fattah Al-Sissi s'est entretenu avec le président du Conseil de transition au Soudan, Abdel Fattah Al-Burhan en présence d'un nombre de grands responsables.

Le Chef d'Etat a souligné la position stratégique constante de l'Égypte soutenant la sécurité et la stabilité du Soudan et de son peuple et l'attachement égyptien à poursuivre la coopération et la coordination sur tous les dossiers d'intérêt commun.

L'entretien a porté sur les négociations sur le barrage de la Renaissance et les deux hommes sont convenus de l'importance extrême de la question de l'eau pour les peuples d'Égypte et du Soudan, étant une affaire de sécurité nationale d'où la nécessité de s'en tenir à la conclusion d'un accord juridiquement contraignant définissant des règles claires pour le processus de remplissage et d'exploitation du barrage, tenant compte des intérêts des trois Etats.

La participation du Président de la République au sommet de coordination entre l'Union Africaine (UA) et les communautés économiques régionales africaines

Le 22 octobre 2020, le président Abdel Fattah Al-Sissi a participé par visioconférence, au 2e sommet de coordination entre l'Union Africaine (UA) et les communautés économiques régionales (CER) en Afrique.

Le sommet a porté sur les défis qu'a imposés la pandémie de coronavirus aux pays africains et leurs efforts pour développer l'intégration continentale et régionale, ainsi que les moyens de renforcer les mécanismes de coopération commune pour surmonter les circonstances actuelles.

M. Al-Sissi a souligné l'importance de réaliser l'harmonie requise dans la performance des CER africaines, avec un rythme équilibré, vers la mise en œuvre du programme d'intégration continentale.

Les visites extérieures du Président de la République

Le 10 octobre, le Président Al-Sissi s'est dirigé vers le Koweït pour exprimer ses condoléances au nouvel émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Jabir Al-Sabah pour la mort de l'émir du pays, Cheikh Al-Sabah. Al-sissi a exprimé sa profonde gratitude pour les positions fraternelles du défunt à l'appui du cours des relations égypto-koweïtiennes, implorant Allah, le Tout-Puissant, d'accorder Sa miséricorde au défunt et à l'introduire dans Son Paradis.

Le 21 octobre, le chef d'Etat s'est rendu à la capitale chypriote, Nicosie, pour participer à la 8ème tour du sommet tripartite entre l'Égypte, Chypre et la Grèce, dans le cadre du mécanisme de coopération intensive. M. Al-Sissi s'est entretenu avec le Président de Chypre, Nikos Anastasiades, tout en louant les positions de Chypre soutenant l'Égypte auprès des instances régionales et internationales, à la lumière du rôle de l'Égypte en tant que pilier de la stabilité au Moyen-Orient et en matière de lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine. Et ce, dans le cadre des relations historiques distinguées, ainsi que la consultation et la coordination intensive via les derniers développements politiques dans la région. Le sommet a également porté sur les problèmes régionaux les plus importants et les dossiers d'intérêt commun, surtout la situation en Libye et en Syrie, ainsi que l'évolution de la question du barrage de la Renaissance, outre la lutte contre l'immigration candestine, le terrorisme et l'idéologie extrémiste.

Les pourparlers du sommet tripartite ont porté sur le renforcement de la coopération tous azimuts dans le cadre des relations historiques étroites, d'une manière qui contribue à en faire un modèle de coordination et de concertation à l'égard des derniers développements à la région.

Les entretiens téléphoniques

Le 10 octobre, Al-Sissi a reçu un appel téléphonique du président de la République du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, durant lequel il a également exprimé sa gratitude envers les aides médicales présentées par l'Égypte pour soutenir ses efforts nationaux dans la lutte contre le coronavirus. L'entretien téléphonique a également porté sur les développements de nombre de questions africaines, en particulier la sécurité et la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel.