Egypte: La restauration du dôme de l'Imam al-Chafe'i a coûté 20 millions de LE

La restauration du dôme de l'Imam al-Chafe'i, amorcée en mars en 2017 sous la supervision du ministère du Tourisme et des Antiquités et financée par le U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP), a coûté 20 millions de livres, a déclaré vendredi, 20 nov, le ministre-adjoint chargé des affaires achitecturales, Hécham Samir.

Les meilleures méthodes ont été adoptées, pendant les travaux de la 1ere phase -achevés en 2018- pour remédier à la dégradation des constructions, préserver tous les éléments architecturaux et artistiques de l'intérieur et de l'extérieur du dôme et restaurer la façade, a-t-il expliqué.

65% des travaux de la 2e étape, entamés début 2019, ont été terminés alors que le reste le sera dans le 2e semestre de 2021, a-t-il fait savoir.

Le chef du secteur des Antiquités islamiques, coptes et juives du Conseil supérieur des Antiquités, Ossama Talaat a pour sa part indiqué que des travaux de fouille menés durant la première étape du projet de restauration avait permis la découverte des vestiges d'un bâtiment construit sur un mausolée de l'époque fatimide, soit avant le dôme qui, lui, date de l'ère du roi Al-Kamel al-Ayyubi l'an 608 de l'hégire.

La mosquée de l'Imam al-Chafe'i a été édifiée en l'an 1399 de l'hégire, sous l'ère du Khédive Mohamed Ali Tawfik, de pierres en calcaire et d'un toit en bois. Une construction annexe à la mosquée remonte à l'époque ayyubide.