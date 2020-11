Maroc: Safi - Trois conventions de partenariat pour la promotion de programmes relevant de la Filière "Sport et Etude"

Safi — Trois conventions de partenariat visant la promotion des programmes et activités ciblant les élèves de la Filière "sport et étude" au niveau des établissements scolaires de Safi, ont été signées vendredi, en présence du ministre de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi.

La première convention a été scellée entre le club de l'Olympique de Safi-omnisports et l'Académie Régionale de l'Education et de la Formation (AREF) de Marrakech-Safi représentée par la direction provinciale de l'éducation nationale à Safi.

En vertu de cet accord, la Direction s'engage à accompagner les activités du club omnisports, à mettre en place des programmes de formation éducatifs et sportifs dans les établissements scolaires de la province, à renforcer la consultation et la communication avec l'OCS-omnisports, et à faire bénéficier les cadres de l'OCS de sessions de formations continue organisées par la direction.

La Direction provinciale de l'éducation nationale à Safi s'engage aussi à coordonner les activités de l'OCS-Omnisports et à faciliter l'accès aux espaces des établissements scolaires dans le respect des lois en vigueur.

L'OCS-Omnisports s'engage de son côté, à contribuer et participer à l'amélioration du niveau éducatif et sportif dans les établissements scolaires, partager les expertises et expériences dans le domaine sportif et les filières sportives, organiser des activités éducatives, sportives et culturelles au profit des élèves des établissements scolaires en particulier ceux de la filière "Sport et Etude" et fournir les moyens de transport au profit des élèves de cette filière.

Il s'agit, en outre, de mettre les infrastructures du club à la disposition des établissements scolaires abritant la filière "Sport et étude" et d'élaborer un programme de formation supplémentaire à cette filière.

La deuxième convention a été signée entre l'OCS- Section handball et l'AREF Marrakech-Safi représentée par la Direction provinciale de l'éducation nationale à Safi.

En vertu de cette convention, la Direction s'engage à accompagner les activités du Club visant l'animation de la vie scolaire et l'exécution de programmes sportifs au profit des élèves, renforcer la consultation et la communication avec le club, coordonner les activités organisées par le club et faciliter l'accès aux espaces des établissements scolaires dans le respect des lois en vigueur.

L'OCS-section handball s'engage pour sa part, à l'exécution de programmes et activités au profit des élèves des établissements abritant la filière "Sport et étude", l'élargissement de la base de la pratique du handball au niveau des établissements scolaires, l'élaboration et l'exécution d'un programme annuel fixant les dates et catégories ciblées, l'élaboration d'un rapport pour chaque activité, et la coordination préalable avec les responsables des établissements scolaires et le président du projet "Sport et étude" avant l'entame de n'importe quelle activité.

Il s'agit aussi de respecter le modèle national du livret médical sportif et garantir une assurance complémentaire au profit des sportifs.

Ces deux conventions ont été paraphées en marge de la visite de M. Amzazi à la Cité des sports de Safi qui accueille les élèves de la filière "sport et étude".

Par ailleurs, une autre convention de partenariat a été signée entre la Direction provinciale de l'éducation nationale à Safi, l'association Hawd Safi et le centre Brains Skills.

Elle vise la mise en place de programmes éducatifs et de formation et des activités communes et intégrées ciblant les élèves de la Filière "sport et étude" et la modélisation de la robotique et informatique afin de les implémenter aux autres établissements scolaires.