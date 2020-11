Maroc/Sahara Occidental: El Guerguarat - La famille du football national exprime son soutien à l'intervention légitime des FAR

Rabat — La famille du football national a exprimé son soutien à l'intervention "légitime" des Forces Armées Royales (FAR) pour mettre fin aux provocations survenues dans la zone tampon d'El Guerguarat qui ont entravé la libre circulation et le passage des biens et des personnes civiles du Maroc vers les frontières mauritaniennes.

Dans un communiqué publié samedi à l'issue de la réunion du comité directeur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), le président de l'instance fédérale, Fouzi Lekjaa, a indiqué que "la famille du football national est fière des décisions prises par le Royaume du Maroc pour mettre fin aux provocations survenues dans la zone tampon d'El Guerguarat".

Le président de la FRMF a "salué et soutenu l'intervention des FAR, sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des FAR, pour préserver l'intégrité territoriale du Royaume et assurer la sécurité et la stabilité dans les provinces du sud du Sahara Marocain", ajoute le communiqué.

M. Lekjaa a souligné que "toutes les composantes du ballon rond marocain sont unies derrière SM le Roi pour défendre la cause nationale".

Le Comité Directeur de la Fédération Royale Marocaine de Football s'est réuni par visio-conférence, samedi, avec la Ligue Nationale de Football Professionnel (LNFP), la Ligue Nationale de Football Amateur (LNFA), la Ligue Nationale de Football Féminin (LNFF) et la Ligue Nationale de Football Diversifié (LNFD).