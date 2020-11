Soudan: L'UE mobilise 4 millions d'euros d'aide urgente aux réfugiés éthiopiens à l'est-Soudan

Khartoum — L'Union européenne (UE) a annoncé que la Commission européenne mobilisait une aide d'urgence initiale de 4 millions d'euros pour aider à soutenir les réfugiés éthiopiens arrivant au Soudan fuyant les combats dans la région éthiopienne de Tigray.

La délégation de l'Union européenne au Soudan a cité Janez Lenarčič, commissaire chargé de la gestion des crises de l'Union européenne, disant qu'il y a une véritable crise humanitaire créée par le conflit qui se déroule dans la région éthiopienne de Tigray et que ce financement initial aide les réfugiés éthiopiens qui ont dû quitter leur foyer.

«Je salue la volonté du Soudan d'offrir un refuge aux Éthiopiens fuyant le conflit», a-t-il ajouté.

Le responsable de l'Union européenne a noté que le financement annoncé aujourd'hui soutiendrait les organisations non gouvernementales et les agences des Nations Unies dans les États de Kassala et de Gedaref, dans l'est du Soudan, qui ont tous deux connu un afflux soudain d'arrivées de réfugiés qui aggravent les besoins humanitaires existants sur le terrain.

L'Union européenne a souligné que l'arrivée des réfugiés éthiopiens au Soudan au cours de la semaine dernière a créé des besoins urgents en ressources supplémentaires pour accueillir les personnes déplacées là-bas.

L'UE a indiqué que la crise des réfugiés survient alors que le Soudan souffre lui-même d'une situation humanitaire désastreuse causée par un conflit, une crise économique qui s'aggrave, des inondations sans précédent, une épidémie de criquets et la pandémie de coronavirus.

Il a déclaré que le Soudan est déjà l'un des plus grands pays d'accueil de réfugiés en Afrique, avec plus d'un million de réfugiés.

Par ailleurs, l'ambassade américaine à Khartoum a cité sur son compte Twitter la déclaration faite par le secrétaire d'État adjoint américain aux Affaires africaines, l'ambassadeur Tibor P. Nagy, disant: «Nous saluons la générosité manifestée par le peuple soudanais en accueillant des réfugiés éthiopiens.»

Il est à noter que plus de 37000 réfugiés sont maintenant passés de l'Éthiopie au Soudan depuis le début du mois, avec des véhicules, des voitures, des familles et des troupeaux de bétail qui ont détruit les récoltes dans une zone considérée comme le panier alimentaire du Soudan en termes de production de sorgho. , la principale nourriture du centre, de l'est et de l'ouest du pays.

