Soudan: Hamdok préside la réunion d'urgence sur le barrage de la Renaissance

Khartoum — Le Comité supérieur des négociations sur le barrage de la Renaissance présidé par le Premier ministre, Dr Abdulla Hamdok a tenu une réunion, dimanche, au Conseil des ministres avec la participation des ministres de la Justice, de l'Intérieur, des Affaires étrangères et de l'Irrigation, en plus du directeur du Service de renseignement, du représentant du renseignement militaire et de l'équipe de négociation.

La réunion a passé en revue les positions prises par l'équipe de négociation et l'évaluation de la délégation sur l'avancement des négociations et s'est informée sur les développements dans la région et leur impact sur les négociations.

La réunion a souligné la nécessité de maintenir les intérêts nationaux soudanais et la poursuite de la communication avec toutes les parties pour modifier la méthode des négociations afin de donner aux experts et aux observateurs un rôle plus important pour aider les trois parties à parvenir à des obligations contraignantes, juridiques et accord acceptable qui préserve les intérêts des trois pays.

Le Premier ministre a souligné que le barrage de Rosseires est directement affecté par tout ce qui se passe dans le barrage de la Renaissance et ne peut être exploité en toute sécurité sans parvenir à un accord.

Le Ministre des affaires étrangères par intérim, Omar Gamar Eddine, a déclaré que la réunion avait débattu des développements concernant la position récente du Soudan sur les négociations concernant le barrage de la Renaissance, expliquant qu'il refusait de participer aux négociations d'hier parce qu'elles étaient inutiles, décrivant la position du pays comme claire et sérieuse.

Il a confirmé la poursuite de la consultation sur les prochaines étapes.

Le ministre de l'Irrigation et des Ressources en eau, Yasser Abbas, a déclaré aux journalistes que les récents cycles de négociations n'avaient pas comblé le fossé entre les trois pays, soulignant la nécessité de changer la méthode de négociation pour faire une percée permettant aux négociations de se poursuivre.