Maroc: A Laâyoune, la chef de la diplomatie santoméenne se félicite des relations multidimensionnelles avec le Maroc

Laâyoune — La ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Communautés de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe, Mme Edite Ten Jua, en visite dimanche à Laâyoune, s'est félicitée de l'excellence des relations multidimensionnelles et fraternelles liant son pays au Maroc.

"Notre coopération avec le Royaume du Maroc touche déjà plusieurs domaines, dont l'agriculture, la pêche maritime, les énergies renouvelable et le tourisme", a déclaré à la presse la chef de la diplomatie santoméenne, qui s'est entretenue au consulat général de son pays dans la capitale du Sahara marocain avec le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate.

Elle a également émis le vœu de voir ces relations se développer davantage dans l'avenir pour couvrir d'autres secteurs économiques prometteurs, ajoutant que le Maroc demeure "un pays frère" avec lequel la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe partage la même vision "pacifique" en matière de gestion des relations internationales.

La ministre santoméenne a en outre affiché la volonté de son pays de renforcer davantage la coopération avec la région de Laâyoune-Sakia El Hamra dans les divers secteurs. "Nous sommes venus à Laâyoune exprimer notre intérêt à promouvoir nos relations avec cette région", a-t-elle souligné.

Au cours de cette entrevue, M. Bekrate a mis en avant les atouts économiques dont regorge Laâyoune-Sakia El Hamra, relavant que cette région ambitionne de devenir un pôle économique pionnier à l'échelle nationale et une passerelle incontournable entre l'Europe et l'Afrique Subsaharienne, à la faveur du modèle de développement des provinces du Sud, lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2015.

Le wali a également mis l'accent sur l'offre variée en matière d'enseignement supérieur et de formation professionnelle dans la région. La réalisation de deux futurs projets phares, à savoir la Faculté de médecine et la Cité des métiers et des compétences, renforcera davantage cette offre, a fait remarquer M. Bekrate, qui n'a pas manqué de souligner la "pleine disposition" de la Région à accueillir les étudiants de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe souhaitant poursuivre leurs études à Laâyoune.

Vendredi, le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger, Nasser Bourita, et la chef de la diplomatie santoméenne ont signé, à Rabat, une feuille de route de coopération bilatérale pour la la période 2021-2022 portant sur plusieurs secteurs dont l'éducation et la formation, la coopération technique, la promotion économique et des investissements, outre l'échange des visites officielles.