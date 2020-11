Maroc: Les Marocains du Pays Basque soutiennent l'intervention des FAR pour débloquer le passage d'El Guerguarat

Bilbao — Un collectif d'associations et de militants des droits de l'homme, d'instances et d'organisations de la société civile s'activant dans le cadre de "la coordination de la communauté marocaine établie au Pays Basque" a exprimé, dimanche, sa ferme condamnation et son rejet catégorique de l'attaque criminelle qui a visé le consulat du Royaume à Valence par des éléments du polisario, tout en réitérant son soutien total à l'intervention marocaine légitime pour mettre fin au blocage du passage d'El Guerguarat et pour sécuriser la circulation des personnes et des biens.

Les participants à une manifestation, organisée devant le siège du Consulat général du Royaume à Bilbao (Pays Basque), ont condamné l'acte perpétré au Consulat du Maroc à Valence, qui a porté atteinte à l'inviolabilité, l'intégrité et la dignité du siège consulaire et aux principes et valeurs des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires.

Venus de plusieurs villes de la région autonome du Pays Basque, ils ont appelé au lancement d'une enquête sur cet acte criminel qui a affecté les sentiments de tous les Marocains, que ce soit en Espagne ou à l'étranger, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des missions diplomatiques en Espagne.

Ils ont brandi des banderoles condamnant les actes provocateurs et criminels commis par les bandits du polisario agissant hors la loi, soulignant que cette attaque odieuse contre le consulat du Maroc à Valence constitue également une atteinte à la souveraineté de l'État espagnol.

Les Marocains du Pays Basque ont également fait part de leur soutien total à l'intervention légitime des Forces Armées Royales dans la zone tampon d'El Guerguarat afin de briser le siège imposé par les milices du polisario sur ce passage, d'assurer la circulation du trafic commercial et des personnes, et de rétablir la stabilité dans la région dans son ensemble.

Ils ont affirmé leur soutien à la cause nationale juste, réitérant leur disposition à défendre les fondamentaux de la Nation.

Par la même occasion, les manifestants ont salué le haut professionnalisme des Forces Armées Royales et la bonne gestion de cette opération, qui a atteint ses objectifs de manière pacifique et sans enregistrer aucun cas de violence.

A cet égard, le président de la coordination de la communauté marocaine établie au Pays Basque, Ait Oukdim Mustapha, a relevé que la communauté marocaine établie aux Pays Basque se félicite de la position du gouvernement espagnol, qui a condamné ces actes de sabotage commis par des éléments criminels du polisario, ainsi que des mesures légales prises contre les auteurs responsables de ces provocations.

Tous les membres de la communauté marocaine résidant en Espagne sont pleinement disposés à s'engager dans toutes les initiatives menées par SM le Roi Mohammed VI pour la défense de l'intégrité territoriale du Maroc et ses causes justes, a souligné le président de la coordination.

Il a, dans ce sens, réaffirmé que les Marocains d'Espagne demeurent mobilisés derrière le Souverain afin de défendre l'intégrité territoriale du Maroc et ses causes sacrées.