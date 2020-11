Maroc: Commune d'Al Mahbes - La société civile de Guelmim soutient l'intervention à El Guerguarat

Al Mahbes (Province d'Assa — Zag) - Plusieurs représentants de la société civile de Guelmim, en visite dimanche dans la commune d'Al Mahbes (province d'Assa-Zag), ont affirmé leur soutien inconditionnel à l'intervention des Forces Armées Royales (FAR) en vue de sécuriser les flux des biens et des personnes au passage d'El Guerguarat au Sahara marocain.

Cette intervention non offensive des FAR, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des FAR, a permis de chasser les bandits du "polisario" de cette zone, ont-ils fait observer.

Dans des déclarations à la MAP, ces acteurs associatifs ont salué le professionnalisme et la grande retenue des FAR au cours de cette opération visant à restaurer la libre circulation civile et commerciale dans cette zone reliant le Maroc à la Mauritanie.

Ils ont aussi relevé que les provocations désespérées des miliciens séparatistes dans la zone d'El Guerguarat ne sont qu'une expression d'une frustration quant aux avancés accomplies par le Maroc dans le dossier du Sahara.

Dans une allocution lue en son nom, le président du conseil communal d'Al Mahbes, Mahmoud Abidar, a exprimé la fierté des habitants de cette collectivité territoriale pour les victoires réalisées par la diplomatie marocaine, sous le leadership de SM le Roi, au sujet de l'intégrité territoriale du Royaume, notant que cette politique a renforcé le rayonnement du Maroc aux échelles continentale et internationale.