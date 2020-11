Congo-Kinshasa: Survol des avions de chasse sur le ciel de Kinshasa - Les FARDC et FAA saluent la coopération militaire la RDC et l'Angola

communiqué de presse

La République démocratique du Congo et l'Angola ont célébré le vendredi 20 novembre dernier la coopération militaire entre les deux pays frontaliers à travers le meeting aérien organisé à cet effet. L'on pouvait voir dans le ciel de Kinshasa, capitale de la RDC, deux avions de chasse survoler l'espace aérien congolais avant d'atterrir à l'aéroport international de N'djili.

Le communiqué de service de communication et d'information des FARDC rendu public il y a quelques jours, indique que la spécificité de l'accord militaire signé entre ces deux nations sœurs réside dans l'engagement pris par les deux parties à coopérer et s'assister en toutes circonstances. Ci-dessous, l'intégralité de la note communicative.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

FORCES AMEES

ETAT-MAJOR GENERAL

SERVICE DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION

COMMUNIQUE DE PRESSE

Depuis quelques années, la RDC s'est engagée dans la refondation de son outil de défense au travers d'une réforme savamment imaginée. L'objectif visé par cette réforme était de doter le pays d'une Armée Nationale, Apolitique, Républicaine et Dissuasive. Une Armée disciplinée, résolument dédiée à la protection de l'Indépendance Nationale, de l'Intégrité Territoriale et des Institutions légalement établies. Une Armée au service du Peuple Congolais dont elle est l'émanation.

En effet, depuis son accession à la Magistrature Suprême, le chef de l'Etat, Commandant Suprême a placé l'Armée au centre de ses préoccupations et fait de la sécurité, la priorité existentielle majeure.

La professionnalisation de nos forces Armées a pris corps à travers la formation des militaires dans les structures de formation des forces armées, la création de trois Zones de défense, la revitalisation de la Force Terrestre, de la Force Navale et de la Force Aérienne, sans oublier les Régions Militaires.

A ces structures s'ajoute la mise sur pied des unités de couverture, celles de Réaction Rapide ainsi que les forces de défense principale, soutenues par les corps et services, les Bases et Groupements Terrestres, Aériens et Navals.

Au-delà des efforts constants fournis par le chef de l'Etat, Commandant Suprême et d'énormes sacrifices consentis par le contribuable congolais, la réforme de nos Forces Armées bénéficie également de la coopération militaire avec certains partenaires situés en Amérique, en Europe, en Asie et en Afrique.

C'est dans ce contexte qu'il faut situer le Protocole d'Accord en quatre volets signé en octobre dernier avec les USA, axé sur la Formation Civilo-Militaire, la Communication, la formation en langue et le génie.

Dans le même ordre d'idées, la Coopération Militaire entre la République Française et la RDC se matérialise par la signature des conventions relatives à la formation, au soutien à la formation de l'école de guerre à Kinshasa et au renouvèlement du cadre de la coopération Militaire générale.

Déjà le 22 mai 1974, la France et la RDC étaient liées par un Accord Global de Coopération qui avait permis à notre Pays de disposer des Avions Mirage, de bénéficier de la formation des pilotes et de se doter d'une unité militaire d'élite, en l'occurrence la 31ème Briarde Parachutiste.

Un autre Accord de coopération militaire lie la République Démocratique du Congo et la République Sud-Africaine. Cette coopération a permis à la RDC de se doter d'un important Document de base, à savoir la stratégie Militaire.

C'est dans le même esprit qu'il faut placer le récent Communiqué conjoint signé à Luanda par les chefs d'Etat de la RDC et de l'Angola.

La spécificité de ce Communiqué réside dans l'engagement pris par les deux parties à coopérer et s'assister en toutes circonstances. Ce communiqué va se traduire en acte ce vendredi 20 Novembre 2020 par un meeting aérien regroupant côté des avions de chasse de nos deux Pays.

En effet, on verra dans le ciel de Kinshasa des avions de chasse de la RDC et ceux de la République d'Angola survoler et atterrir à l'Aéroport de N'djili pour célébrer et magnifier l'entente parfaite entre les deux Forces Aériennes sœurs.

Ce meeting aérien est une opportunité offerte à nos jeunes pilotes d'échanger d'expériences avec leurs homologues angolais pour ainsi améliorer leur prestation sur des engins volants spécialisés.

Ce survol et cet atterrissage des avions de chasse, c'est aussi la preuve de l'existence d'excellentes relations et d'une coopération militaire exemplaire et mutuellement avantageuse entre la République Démocratique du Congo et la République sœur d'Angola.

Voilà pourquoi, les FARDC lancent un appel au calme et demandent à la population congolaise en général, et kinoise en particulier, de vaquer librement à ses occupations.