Congo-Brazzaville: PCT Pointe-Noire - Lancement officiel de la campagne d'adhésion

La campagne d'adhésion au Parti congolais du travail (PCT) a demarré, le 19 novembre, sous la direction de Jean François Kando, président fédéral du PCT de ville océane.

Ouvrant les travaux, Jean François Kando a rappelé que la rencontre de ce jour s'inscrit dans la mise en œuvre des orientations du cinquième congrès ordinaire du PCT dont le cadre demeure la mobilisation optimale des militants et sympathisants du PCT afin de relever les défis qui pointent à l'horizon.

Le mouvement d'adhésion au PCT, a poursuivi l'orateur, impulsé par la dynamique de la tenue réussie du cinquième congrès ordinaire, doit considérablement faire accroître les effectifs du parti, l'objectif principal étant d'atteindre au moins 20 à 30% du corps électoral.

Il s'agit, pour les membres du PCT de la ville côtière, de mener une grande campagne de masse, car notre grand et glorieux parti a cessé d'être un parti d'avant-garde depuis l'avènement du multipartisme et est devenu, de ce fait, un parti de masse, a-t-il poursuivi. « Mais au-delà de tout, il s'agit aussi et surtout de mener une campagne qualitative qui, à tout point de vue, doit cerner tous les quartiers, zones et blocs de notre département . La vocation première de tout parti politique étant de concourir à la conquête démocratique du pouvoir, le PCT doit savoir mettre en place une organisation et des stratégies électorales porteuses qui lui permettront de sortir victorieux de toutes les consultations », a-t-il signifié. Cette campagne durera un mois et s'achèvera le 19 décembre.