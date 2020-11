Congo-Kinshasa: Un an et dix mois à la tête de la RDC, Voici les réalisations de Félix Tshisekedi

Intronisé le 24 février 2019, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, héritait d'un Etat Congolais exsangue saigné à blanc par un prédécesseur qui a institutionnalisé la prédation des biens de l'Etat et ses finances comme mode normal de devenir homme politique en RDC et homme d'Etat.

Arrivé au pouvoir en 2001, Joseph Kabila n'a payé pendant ses 18 ans de règne que les enseignants qu'il a rencontrés déjà payés par l'Etat Congolais. Aucun NP ou NU n'a été payé pendant ces 18 ans. Félix Tshisekedi arrive, prône la gratuité de l'enseignement primaire telle que stipulé par la Constitution en son article 43. Ainsi, Félix Tshisekedi paie plus de 155.000 enseignants dont 97.000 NP et 58.000 NU. Félix Tshisekedi, au lendemain de son arrivée au pouvoir, a vite pris l'épidémie de virus « Ebola » en mains à Beni, et y a mis fin ; alors que le régime Kabila a laissé la population de Beni dans le Nord Kivu à la merci de cette épidémie pour la punir sévèrement de son hostilité contre le régime Kabila.

A Kinshasa et à l'intérieur du Pays, des routes ont été construites et des Avenues désenclavées grâce aux nouvelles routes construites par Félix Tshisekedi.

A Bukavu, nous avons le tronçon routier place « Mulamba Labotte ». Des nouvelles écoles ont été construites dans le cadre du projet de 100 jours. Ex : L'institut Mokengeli à Kinshasa. 450 bus pour la société Transco ont été achetés par impulsion de Félix Tshisekedi, afin de faciliter le transport aux Kinois. La réfection des homes de l'Université de Kinshasa depuis plus de 30 ans. Les sauts-de mouton en finissage aujourd'hui à Kinshasa. L'ouverture Diplomatique de la RDC au monde pourtant longtemps isolée sur la scène Internationale. Félix Tshisekedi a déjà relancé l'exploitation du Gaz Méthane du Lac Kivu ; ce qui va aider à produire le courant électrique au Nord et au Sud-Kivu, et créer assez d'emplois. Félix Tshisekedi a relancé la Compagnie de Drainage Maritime « CDM », en coopération avec l'Argentine. Ainsi, une machine qui a plus de 45 ans a été remplacée et les opérations au port de Matadi tournent bien désormais.

Félix Tshisekedi autrement dit « Fatshi béton » a relancé la MIBA et la production de diamant a repris il y a un mois déjà.

Félix Tshisekedi a réduit le prix du passeport Congolais de plus de 300$ américains à 99$ américains. Félix Tshisekedi a décroché 25 Milliards américains auprès de l'Allemagne pour la construction de Chemin de Fer en RDC et plus de 80.000 emplois seront créés. Félix Tshisekedi a décroché 26 Milliards de l'industrie Australienne pour développer le projet INGA et l'industrie verte 4.8 GWT seront produits et plus de 80.000 emplois seront créés. Un bateau de dragage du Fleuve Congo a été acheté sous l'impulsion de Félix Tshisekedi et le fleuve Congo sera dragué une fois encore depuis Mobutu.

Pour la paix et la sécurité, plusieurs groupes armés se sont rendus sous grâce à l'appel leur lancé par Félix Tshisekedi pour déposer les armes et bâtir la paix.

Les ADF et la CODECO ont réduit de ¾ leur capacité de nuisance grâce à une nouvelle manière de donner les orientations aux FARDC par Félix Tshisekedi.

Ceux qui ont échoué pendant 18 ans ne veulent pas voir Félix Tshisekedi réussir là où ils ont échoué, afin d'avoir un discours d'emballer le peuple Congolais dans leurs hystéries. Les régionalistes, tribalistes et collinistes devenus « Homme politique » en RDC, ont du vertige à chaque fois que Félix Tshisekedi réussit une action. Ils développent l'ethnocentrisme pour prendre le peuple aux sentiments et les détourner de vrais défis pour leur avenir et leur développement. L'histoire apprend aux hommes, « la lenteur », pour l'accomplissement de grandes tâches. Félix Tshisekedi accomplit son programme sans tambour ni trompette et seuls ceux frappés de la cécité ontologique et axiologique disent qu'ils ne voient rien. Allez de l'avant, Excellence Monsieur le Président de la RDC, le peuple Congolais dit chaque fois qu'à travers vous, ses rêves seront réalisés.

Chargé de communication, informations et Médias à l'UDPS Fédération de BUKAVU