Madagascar: Toliara - Les travaux de construction de la piscine olympique et gymnase lancés

Les travaux de construction débuteront dans quelques jours.

La ville de Toliara disposera alors de toutes les infrastructures sportives permettant à la cité du soleil d'abriter des grands rendez-vous nationaux et internationaux.

Le grand Sud malgache est un vivier de talents dans toutes les disciplines sportives, et ce depuis longtemps. Plusieurs stars du sport malgaches ont été formées à Toliara et ont fait la fierté de cette ville non seulement sur la scène nationale, mais également sur le plan international. L'Etat a priorisé le sport en le faisant comme un levier du développement et de l'émergence du pays.

Les investissements en matière du sport au pays s'intensifient et l'émergence sportive de la Grande Ile passe par la multiplication des infrastructures. Et dans le cadre de la réalisation des projets présidentiels en matière du sport et dans la concrétisation des « Velirano », les grands travaux de construction des infrastructures ont déjà débuté pour certaines villes et ils vont être lancés dans les jours à venir pour d'autres.

Après Toamasina où le ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto, a constaté de visu la préparation et le début de la construction du nouveau Gymnase couvert de 4000 places, le numéro Un du sport malgache a mis le cap sur le sud. A Toliara, Tinoka Roberto, accompagné des responsables locaux, a lancé les travaux de construction de la piscine olympique de 50m et d'un Gymnase couvert d'une capacité de 4000 personnes. La construction de la piscine est une aubaine pour la natation dans cette partie de l'île où il fait chaud toute l'année.

Les nageurs vont par la suite pouvoir se préparer tout au long de l'année dans une infrastructure respectant les normes internationales. Un centre d'entraînement pour la lutte sera également mis en place dans l'enceinte du Gymnase en plus des salles d'entraînement et de musculation. » La grande famille de la lutte malgache se réjouit de cette bonne nouvelle. Nous remercions l'Etat qui fait du sport réellement une affaire d'Etat.

Le choix de Toliara est une bonne option pour la lutte qui regorge de talents et du potentiel pour la discipline », a expliqué le président de la Fédération malgache de lutte, Mamitiana Raveloson.