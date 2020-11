Madagascar: Airtel Madagascar - Lancement d'un concours de performance dédié à ses revendeurs

Pour la 7e année consécutive, Airtel Madagascar organise un challenge Airtel Mandresy.

Il s'agit notamment d'un concours de performance dédié à ses revendeurs de carte SIM éparpillés dans tout Madagascar et qui sera valable à compter du 20 novembre 2020 jusqu'au 31 janvier 2021. L'objectif consiste à valoriser les forces de vente afin de rehausser les réalisations de chacun des partenaires dans le cadre de la commercialisation des cartes SIM. En effet, « chez Airtel, nous croyons à la force du potentiel.

Etant une société dynamique, nous encourageons fortement l'épanouissement et le développement des personnes ayant l'ambition de grandir et de réussir aux côtés d'une entreprise qui sait reconnaître et récompenser la performance. Ainsi, toute personne désireuse de contribuer à la vulgarisation des services télécom est invitée à nous rejoindre dans notre merveilleuse mission de connecter toute la population malgache », a déclaré Eddy Kapuku, le directeur général d'Airtel Madagascar.

Reconnaissance. Dans le cadre de ce concours, les partenaires commerciaux sont incités à maximiser leurs ventes durant la période de challenge. Ils seront ensuite classés en trois catégories suivant leurs réalisations, et ce, avec des objectifs de vente définis », a expliqué Heritiana Randrianarison, directeur des ventes au sein d'Airtel Madagascar. De nombreux lots seront distribués par tirage au sort aux revendeurs les plus performants.

On peut citer, entre autres, une voiture neuve Renault KWID au meilleur revendeur, des motos, des télévisions Smart 40" et des smartphones Redmi. « L'organisation de ce challenge est pour nous un témoignage de reconnaissance envers nos distributeurs et revendeurs des SIM qui sont à la fois, des membres à part entière de la grande famille Airtel, et également des traits-d'union entre Airtel et les consommateurs dans tout le pays », a conclu le directeur général d'Airtel Madagascar.