Madagascar: BMOI - La première banque à s'implanter sur l'axe By-Pass

La Banque Malgache de l'Océan Indien (BMOI) vient d'inaugurer une nouvelle agence dans la commune d'Alasora, plus précisément, sur l'axe By-Pass.

« Nous allons densifier notre présence dans la Capitale et ses communes périphériques à fort potentiel de développement. La mise en place de cette nouvelle agence confirme également notre volonté de continuer à fournir les efforts nécessaires pour mettre à la disposition de notre clientèle des services répondant bien à ses attentes, sans oublier son accompagnement », a déclaré Alain Merlot, directeur général de cette institution financière, lors de l'inauguration de cette nouvelle agence à Alasora la semaine dernière. Il faut savoir que la BMOI est la première banque à s'implanter sur l'axe By-Pass. « Et cette nouvelle agence va soutenir les activités de tous les acteurs économiques de la zone de chalandise tout en leur permettant d'accéder aux services bancaires essentiels sans avoir besoin de sortir de leur localité », a-t-il poursuivi.

Rythme ascendant. Force est de remarquer que l'attractivité économique sur l'axe By-Pass a connu un rythme ascendant, surtout depuis l'avancement des travaux de construction de la future rocade Nord/Nord -Est d'Antananarivo. « Toutes les entreprises et les particuliers à proximité pourront ainsi effectuer leurs opérations bancaires près de chez eux tout en gagnant du temps. En outre, les opérations peuvent se faire en toute sécurité et en toute simplicité. En effet, cette nouvelle agence implantée sur l'axe By-Pass, est équipée d'un GAB (Guichet Automatique de Banque) et d'un dispositif sécurisé de versement d'espèces dénommé «MALAKY +», qui sont disponibles 24H/24 et 7J/7 », a fait savoir le directeur général de la BMOI.

Position de référence. Rappelons que la Banque Malgache de l'Océan Indien est une filiale du groupe BCP, l'une des premières institutions bancaires du Maroc. Elle occupe depuis plus de 30 ans une position de référence auprès des Entreprises, des Institutionnels et des particuliers milieu et haut de gamme. La BMOI est implantée dans les principales villes de Madagascar et a aménagé des espaces dédiés tels que les Centres d'Affaires Entreprises et les Agences Prestige. Par ailleurs, la banque est certifiée ISO 9001-2015 sur toutes ses activités de production bancaire, d'autant plus qu'elle est un acteur majeur du commerce international à Madagascar.