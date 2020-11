Algérie: Vaccin antigrippal - Djerrad réitère l'attachement du Gouvernement à protéger la santé du citoyen

Alger — Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a réitéré, dimanche, la solidarité et l'attachement constant du Gouvernement à préserver et à protéger la santé du citoyen, et ce en concomitance avec le lancement de la campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière en faveur des personnes âgées et des malades chroniques.

Dans un post sur son compte Twitter, le Premier ministre a écrit: "après l'écho positif de la campagne nationale de reboisement "Qu'il le plante (l'arbre)" dans toutes les wilayas du pays, le Gouvernement et les autorités locales ont lancé la campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière en faveur des personnes âgées et des malades chroniques...une initiative à travers laquelle nous réaffirmons notre solidarité et attachement constant à préserver et protéger la santé du citoyen".