Algérie: Andy Delort - « Il faut rester sur cette dynamique »

Andy Delort, a brillé avec son club de Montpellier, avec deux puissants buts marqués avec les coups de tête lors de le rencontre face à Strasbourg. En effet, l'international algérien a marqué son premier but à la 13e minute et le second à la 31e minute.

« C'était un peu compliqué, on avait l'impression d'entrée qu'on avait tué le match et on fait des petites erreurs. Il y a eu cette situation avec la VAR où Lala aurait pu tirer jusqu'à ce qu'il marque le penalty. Ça nous a mis un petit coup à la mi-temps, le coach nous a bien bougé, on a bien parlé. Mentalement ces matchs là quand tu les gagnes ça fait du bien parce que ce n'était pas évident. On avait le moral à la baisse en fin de première mi-temps, on a su revenir ça fait une preuve de caractère de notre équipe. A chaque fois on arrive à revenir, ces matchs à l'extérieur qui font du bien aussi, on a pris beaucoup de confiance ces derniers temps. Il faut rester sur cette dynamique là et enchainer et prendre le plus de points possibles », a confié Andy Delort.