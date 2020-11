Algérie: Ligue 1 - Buteur avec Montpellier, Andy Delort veut la régularité

Andy Delort a fait parler la poudre à deux reprises contre Strasbourg ce dimanche à l'occasion de la 11ème journée de Ligue 1. Après cette victoire, l'international algérien a une seule ambition ; être régulier en termes de résultats.

Un festival offensif entre Montpellier et Strasbourg. 7 buts au total marqués mais la victoire est pour Delort et ses coéquipiers qui ont notamment déroulé en deuxième mi-temps (4-3). Le Fennec veut donc que ce succès référence soit un déclic pour l'équipe.

« ... On avait le moral à la baisse en fin de première mi-temps et on a su revenir. C'est une preuve de caractère de notre équipe. À chaque fois, on arrive à revenir. Il y a ces matchs à l'extérieur qui font du bien aussi. On a pris beaucoup de confiance ces derniers temps. Il faut rester sur cette bonne dynamique, enchainer et prendre le plus de points possibles », a-t-il déclaré à la fin du match.

Avec ce doublé aux 13ème et 31ème minutes, Andy Delort est désormais à 6 buts en 10 matchs de Ligue 1.