Egypte: Al-Sissi inaugure le Salon du transport intelligent au MO et en Afrique

Le Président de la République Abdel Fattah Al-Sissi a inauguré ce dimanche, la 3ème édition de la Conférence et du Salon du transport intelligent au Moyen-Orient et en Afrique.

Le président a visité les pavillons des grandes entreprises et de nombre de ministères et a pris acte des produits qui y sont exposés dont des véhicules, des moyens de transport en commun fonctionnant au gaz naturel et à l'électricité, et les voitures aménagées pour handicapés en fauteuil roulant.

Cette exposition et conférence, ont été tenues alors que l'Etat multiplie la construction de nouvelles villes intelligentes, et développe des systèmes de transport moderne qui améliorent la performance des réseaux routiers, qui diminuent la durée des voyages, le coût du transport et de la consommation du carburant, qui boostent les échanges commerciaux et qui réduisent le nombre d'accidents, a déclaré le porte-parole de la présidence Bassam Radi.