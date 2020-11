Egypte: Le pays et la France co-signent un accord pour la rénovation de la ligne 1 du métro

L'Egypte et la France ont co-signé un accord de prêt d'un montant de 50 million d'euros consenti par l'Agence française de développement (AFD), pour la rénovation de la ligne 1 du métro du Caire.

L'accord a été signé, par le président du gestionnaire du métro, Essam Wali, le directeur de l'AFD, Fabio Grazi et l'ambassadeur de France au Caire, Stéphane Romatet, en présence du ministre du Transport Kamel El-Wazir, et le secrétaire d'État français auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari.

M. El-Wazir a affirmé dimanche la solidité des relations entre l'Egypte et la France, et la coopération historique et fructueuse dans le domaine des transports, citant entre autres - à cet égard- la réalisation de la troisième phase de la ligne 3 du métro, par le consortium Vinci et Orascom et Arab contractors.

L'Egypte, aspire à renforcer sa coopération avec les entreprises françaises dans tous les domaines du transport et cet accord traduit le souci du ministère de remettre en état les lignes du métro notamment la ligne 1, étant la colonne vertébrale du réseau, pour dispenser un service distingué aux citoyens, a-t-il expliqué.